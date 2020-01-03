Victor Yang Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил #39





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12337

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:34 Цитата: Хозяин:

С каких пор тупое забалтывание проблемы и смещение акцентов с важного на второстепенные мелочи стало конструктивным?

Где же он в данном случае смещает акценты? Сказал что неплохо бы видеодоказательства - журналисту на слово не верит и вообще - с ним было бы проще что-либо сделать с тем адвокатом. Разве он не прав в последнем?

Цитата: Хозяин:

Для большинства уже давно ясно, что этот виртуальный персонаж здесь не по зову души, а по приказу начальства.

Тебя серый волк укусил? Если он и "работник", то очень ответственный! А таковые вряд ли будут в гос учреждениях - ставок таких нет, обязанностей и без того достаточно, чтобы здесь на форуме писать. Бывали здесь такие - обычно нехитрый ник и бездушное нурлыкуновское сообщение. Если он и троллит, то, скорее всего, от избытка свободного времени и отсутствия других развлечений.



Цитата: Хозяин:

а забалтывать проблемы, докапываться до мелочей, отвлекать внимание, и пр. функции платных троллей.

Вот в данном случае - для чего это? В статье высказаны претензии не к гос.структуре, не к чиновнику высокопоставленному, а к физическому лицу в частной беседе, который "учил" чиновников как надо обходиться с народом. Не думаю что чиновники прямо конспектировали его "инструкции".