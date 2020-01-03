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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37689
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции.
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§ Victor Yang
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12337
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
можешь и сам под раздачу попасть. Тут например на красный, там под знак.

Некоторых только потенциальное наказание и дисциплинирует.
Цитата:
elektron:
А про то что это видео-аудио не имеет право быть снято физ. лицом. Как собственно и видеорегистратор на авто.

Может, мы не доросли ещё до таких законов. А может и что-то другое лежит в их основе.
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§ Елена Пикельная
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 306
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.01.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-//вы заявление подайте, о распространении клеветы// На кого? И за что ?) И почему я ?)

Абайка, неужели на акиматовских курсах троллеграмот... ой, простите компьютерной грамотности не учат правильно делать цитаты на форуме НГ? Прекратите позориться, ей богу! Хотите я Вас научу, если уж у вас там такие никудышные преподы? ;-)
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§ drakon
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18218
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Хотите я Вас научу,

А он хочет этого?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2426
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.01.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Прекратите позориться, ей богу//



Этика у журналистов так и прёт) ещё от адвокатов чего-то требуют) где Юджин и его посыл о лицемерии и тенденциях?)
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§ Хозяин
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 05.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не соглашусь тут. Абайка предлагает конструктивно подойти к содержанию статьи

С каких пор тупое забалтывание проблемы и смещение акцентов с важного на второстепенные мелочи стало конструктивным?
Для большинства уже давно ясно, что этот виртуальный персонаж здесь не по зову души, а по приказу начальства. И задача у него не конструктив вносить, а забалтывать проблемы, докапываться до мелочей, отвлекать внимание, и пр. функции платных троллей.
По существу - кто хоть раз держал газету в руках(а не комментирует из астанинских кабинетлв), тот знает, что этот материал - колонка в рубрике Мнения.
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§ abaika95
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2426
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//каких пор тупое забалтывание проблемы и смещение акцентов с важного на второстепенные мелочи стало конструктивным?//



Ну если наличие доказательств приведенного события для вас тупые мелочи то ладно)


Цитата-//Для большинства уже давно ясно, что этот виртуальный персонаж здесь не по зову души, а по приказу начальства.//


Приказ в студию)


Цитата-//задача у него не конструктив вносить, а забалтывать проблемы, докапываться до мелочей, отвлекать внимание//


Ещё интересно есть"видимо" мой антипод тут на форуме,который докапывается до мелочей,привлекает внимание, конструктивом там и не пахнет а ещё и врёт что в Костанае нет ни одной библиотеки и книжного магазина,скажите дети как его зовут?)

А и самое главное Форум назвал зоопарком)


И чтото у УВ.редакции к нему ноль вопросов)

Я же в рамках приличия никого не оскорбляя,не подвергая сомнению профессионализм журналистов и редакции просто поинтересовался есть ли записи этого вопиющего случая "грубости" неназванного адвокатишки?) Так на меня что-то ополчились) мнение на мнение вроде все демократично.....
странно
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§ таноми52
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1463
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.01.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
забалтывать проблемы, докапываться до мелочей, отвлекать внимание

смещать акценты с важного на второстепенные мелочи

У Вас, Абайка, есть повод собой гордиться - не каждому такое по плечу. Один весь форум будоражите
Куда-то подевались всякие Синие трактора, колибри и пр. Хотя, у них, наверное, узкая специализация - защищать органы правопорядка :-) ;-)
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§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2426
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//тупое забалтывание проблемы и смещение акцентов с важного на второстепенные мелочи стало конструктивным?//



Ну давайте абсолютно конструктивно без смещения акцентов будем решать/обсуждать проблему)

я думаю что случай описанный в статье под колонкой "мнения" должен иметь резонанс чтоб потом никому не повадно было при СМИ так себя вести) но для этого нужно озвучить имена) и привести факты описанные в статье,ну без этих "тупых мелочей" нынче никак извините) вы как к этому относитесь?)
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§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2426
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Один весь форум будоражите//


Гордится нечем) просто ведём дисскусию на острую тему) но оппоненты почему то упорно хотят ее перевести на меня) акценты смещают наверно)
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§ Victor Yang
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12337
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
С каких пор тупое забалтывание проблемы и смещение акцентов с важного на второстепенные мелочи стало конструктивным?

Где же он в данном случае смещает акценты? Сказал что неплохо бы видеодоказательства - журналисту на слово не верит и вообще - с ним было бы проще что-либо сделать с тем адвокатом. Разве он не прав в последнем?
Цитата:
Хозяин:
Для большинства уже давно ясно, что этот виртуальный персонаж здесь не по зову души, а по приказу начальства.

Тебя серый волк укусил? Если он и "работник", то очень ответственный! А таковые вряд ли будут в гос учреждениях - ставок таких нет, обязанностей и без того достаточно, чтобы здесь на форуме писать. Бывали здесь такие - обычно нехитрый ник и бездушное нурлыкуновское сообщение. Если он и троллит, то, скорее всего, от избытка свободного времени и отсутствия других развлечений.

Цитата:
Хозяин:
а забалтывать проблемы, докапываться до мелочей, отвлекать внимание, и пр. функции платных троллей.

Вот в данном случае - для чего это? В статье высказаны претензии не к гос.структуре, не к чиновнику высокопоставленному, а к физическому лицу в частной беседе, который "учил" чиновников как надо обходиться с народом. Не думаю что чиновники прямо конспектировали его "инструкции".
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