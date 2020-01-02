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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37688
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.01.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Эксперды видимо перегуляли, раз сразу после НГ принялись за переименования//



Если мне не изменяет память то переименовали затаболовку ещё в 2018?) А сейчас только указ подписали) разве нет?)
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если мне не изменяет память то переименовали затаболовку ещё в 2018?) А сейчас только указ подписали

А зачем подписывать, раз уже якобы переименовали? ))
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§ elektron
Новый город появился в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4211
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.01.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если мне не изменяет память то переименовали затаболовку ещё в 2018?

И что 2 года потребовалось для того что бы подписать? однако много пить нужно... 8-)
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
однако много пить нужно...

:-o щас остальных разбудят и заставят на смену выйти :lol:
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§ abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А зачем подписывать, раз уже якобы переименовали//



Логичная логика) таксистом не подробатывали?)
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§ abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И что 2 года потребовалось для того что бы подписать//



А фиг их знает) что-то видать не так пошло раз сразу официально не переименовали) логика политтехнологов потёмки)
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
таксистом не подробатывали?

Так вы вообще личные дела не читаете? :lol:
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§ abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Так вы вообще личные дела не читаете//



Даже не заводим) вот и витаю в потёмках) неужто подрабатывали?
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§ самый умный
Re: Новый город появился в Костанайской области
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 05.01.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жена работает врачом в Затобольской районной больнице. Говорит, если сельские отменят, то пойдет в город в какую-нибудь частную клинику. Деньги те же, а работать 2-3 часа в день, да и спокойнее намного. Кстати, уже многие молодые поуходили, остались пенсионеры в основном.
За эти копейки, что останутся без сельских смысла нет пахать по 30 человек в день на прием - помимо своих затобольских к ним в ЦРБ же еще едут со всего района, всякие там Александровки и прочие Глазуновки.

Интересно, а кто теперь райцентром Костанайского района будет? Похоже акимат себе головняк очередной нажил...
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* Тот самый
Новый город появился в Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Ну или микрорайоном Костаная?

Можно и так, по сути половина затобольцев и работает в Кустанае. Добираться до центра города оттуда намного быстрее и ближе, чем из 5-9 мкрнов и тем более Дружбы, Красного Партизана, Куная, которые теперь тоже входят в черту города.

Или как БудаПешт можно было сделать.

Цитата:
abaika95:
А фиг их знает) что-то видать не так пошло раз сразу официально не переименовали) логика политтехнологов потёмки)


Конечно не так пошло - все (кроме кучки карманных депутатов) были против.

Логика простая - "Давайте по тихому переименуем пока эти там отмечают свои праздники. Большая часть населения заметят только дней через 10, когда начнём таблички менять. А те, кто заметят сразу всё равно ничего сделать не смогут - праздничные дни. А потом уже вроде как и поздно, поезд ушёл. И важно не проводить никаких слушаний и встреч с населением."
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