Тот самый Новый город появился в Костанайской области #84





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Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:10 Цитата: elektron: Ну или микрорайоном Костаная?

Можно и так, по сути половина затобольцев и работает в Кустанае. Добираться до центра города оттуда намного быстрее и ближе, чем из 5-9 мкрнов и тем более Дружбы, Красного Партизана, Куная, которые теперь тоже входят в черту города.



Или как БудаПешт можно было сделать.



Цитата: abaika95:

А фиг их знает) что-то видать не так пошло раз сразу официально не переименовали) логика политтехнологов потёмки)



Конечно не так пошло - все (кроме кучки карманных депутатов) были против.



Логика простая - "Давайте по тихому переименуем пока эти там отмечают свои праздники. Большая часть населения заметят только дней через 10, когда начнём таблички менять. А те, кто заметят сразу всё равно ничего сделать не смогут - праздничные дни. А потом уже вроде как и поздно, поезд ушёл. И важно не проводить никаких слушаний и встреч с населением."