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§ NG.kz
Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37688
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным "НГ", ограбление произошло в 6 утра 30 декабря, когда заведение не работало и в помещении был только охранник. Мужчина в маске, угрожая ножом, забрал деньги, находящиеся в кассе, и скрылся.
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§ alex_60
Re: Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пиццу не взяли.
Значит профессионалы.
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§ abaika95
Re: Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Пресс-служба ДВД на запрос "Нашей Газеты" ответила скупо, подтвердив, тем не менее, сам факт ограбления.//


Ну а как по другому?) Если всех подробностей ещё не известно,да если и известно не все можно раскрывать)
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§ maxsaf
Re: Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну а как по другому?) Если всех подробностей ещё не известно,да если и известно не все можно раскрывать)

Значит, не факт, что пиццу не взяли ))
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§ юля елиссева
Re: Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1492
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.01.20 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
охранник поди пенсионер...
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