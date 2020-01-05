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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И кто в этом случае КГБшник?)

На месте разберетесь :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кого, куда, кому, я то тут причём. Видео, не не знаю, не спрашивал. У кого, где, не не знаю?//


Припадок у человека(
Бывает,алкоголь с жирной пищей принимаемые длительное время, могут вызвать дисфункцию речевого и мыслительного аппарата
Грустно...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//На месте разберетесь//



Как в психушке?) Кто первый "кожанку" оденет тот и КГБист)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4211
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бывает,алкоголь с жирной пищей принимаемые длительное время, могут вызвать дисфункцию речевого и мыслительного аппарата

Да похоже вчера у вас такой и был! :lol: :-P
Цитата:
abaika95: На кого? И за что ?) И почему я ?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Даже не заводим) вот и витаю в потёмках) неужто подрабатывали?

Я же писал уже, и не раз. Я специалист в области цифровизации, с непрерывным стажем 20 лет исключительно по специальности. Запишите себе уже куда-нибудь ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4211
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.20 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абайка аа?? вернись. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
абайка аа?? вернись.

Он сказал, что ему скучно, хотели развеселить - перестарались :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.01.20 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"ненавистному" террану

Точно "террану"? Не протоссу, не зергу?? Мало ли за кого он там в СтарКрафт играет. :-)
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Страница 496 из 496«1...494495496
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