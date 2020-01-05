Цитата: abaika95:

Бывает,алкоголь с жирной пищей принимаемые длительное время, могут вызвать дисфункцию речевого и мыслительного аппарата

Да похоже вчера у вас такой и был!

Цитата: abaika95: На кого? И за что ?) И почему я ?)