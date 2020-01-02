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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37685
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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* abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.01.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Эксперды видимо перегуляли, раз сразу после НГ принялись за переименования//



Если мне не изменяет память то переименовали затаболовку ещё в 2018?) А сейчас только указ подписали) разве нет?)
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* maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4706
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если мне не изменяет память то переименовали затаболовку ещё в 2018?) А сейчас только указ подписали

А зачем подписывать, раз уже якобы переименовали? ))
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§ elektron
Новый город появился в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.01.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если мне не изменяет память то переименовали затаболовку ещё в 2018?

И что 2 года потребовалось для того что бы подписать? однако много пить нужно... 8-)
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* maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4706
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
однако много пить нужно...

:-o щас остальных разбудят и заставят на смену выйти :lol:
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* abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А зачем подписывать, раз уже якобы переименовали//



Логичная логика) таксистом не подробатывали?)
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* abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И что 2 года потребовалось для того что бы подписать//



А фиг их знает) что-то видать не так пошло раз сразу официально не переименовали) логика политтехнологов потёмки)
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* maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4706
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
таксистом не подробатывали?

Так вы вообще личные дела не читаете? :lol:
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