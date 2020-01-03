abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7415





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2419

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:31 Прочитал сейчас в одном Российском либеральном издании "глумливый" пост о том что на новогоднем обращении Путина 2020 отключили комментирование и лайки с дизлайками,мол режЫм боится что "народ" зас***т бедного ВВП)





Сразу вспомнили о Юджине и его посте про лицемерие)



"Накрутить" 1000 дизлайков какому-нибудь "студенту" из Полтавы займет около 5-6 часов а таких "студентов" ого-го сколько и не только из Полтавы)

И никакому либеральному изданию потом не объяснишь,что простой народ новый год встречает а не дизлайки усердно "ненавистному" террану ставит)



Ну на то оно и лицемерие.....