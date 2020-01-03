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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12335
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"плачущую Таню", но

Я думал этот эпитет больше к Булановой подходит.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1461
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Какие разборки,



Забудь! Слишком много эмоций
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.01.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зоопарк работает без выходных.
Тихо сам с собою.
Задаёт себе вопросы.
Сам же на них отвечает.
Правда про что и зачем
Непонятно.
Учит типа как надо жить.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.01.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Зоопарк работает без выходных.Тихо сам с собою.//



Форумчане делами заняты,салаты доедают,коньяки допивают,заходят на форум пошутить,погутарить,потроллить мирно друг друга

А один усердно пишет большие посты о том как все плохо в соседней для него стране)
Да может и не в соседней) а может он даже и не в Дубне а где-нибудь на Каирбекова сидит)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.01.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал сейчас в одном Российском либеральном издании "глумливый" пост о том что на новогоднем обращении Путина 2020 отключили комментирование и лайки с дизлайками,мол режЫм боится что "народ" зас***т бедного ВВП)


Сразу вспомнили о Юджине и его посте про лицемерие)

"Накрутить" 1000 дизлайков какому-нибудь "студенту" из Полтавы займет около 5-6 часов а таких "студентов" ого-го сколько и не только из Полтавы)
И никакому либеральному изданию потом не объяснишь,что простой народ новый год встречает а не дизлайки усердно "ненавистному" террану ставит)

Ну на то оно и лицемерие.....
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4706
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: потроллить мирно друг друга
Я когда был госслужащим, у меня был пропуск в облакимат на 8 этаж. У вас есть такой, или щас как-то по-другому? :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.01.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//на 8 этаж. У вас есть такой, или щас как-то по-другому?//




Честно не в курсе что на 8 этаже) если скажете что там столовая то даже спорит не буду,потомучто не в курсе)

Вы по каким делам госслужащим были?) По программизму?)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4706
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы по каким делам госслужащим были?) По программизму?)

Ну да, я же компьютерщик. Вы наши личные дела по диагонали что-ли читаете? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 04.01.2020 - 23:45]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.01.20 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
отключили комментирование и лайки с дизлайками,

А у вас их вообще хоть раз включали??? :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.01.20 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну да, я же компьютерщик. Вы наши личные дела по диагонали что-ли читаете?//



Лестно конечно что Макс думает что я какой-то КГБшник с делами на всех форумчан ) но так то все на поверхности же) вы программист вот и подумал что госслужащим вы могли быть к примеру по программистким делам)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.01.20 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//у вас их вообще хоть раз включали?//


Где у нас?) На сайте аккорды?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.01.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где у нас?) На сайте аккорды?)

Ну что сказать?! Браво!!!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Кого, куда, кому, я то тут причём. Видео, не не знаю, не спрашивал. У кого, где, не не знаю? 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4706
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Лестно конечно что Макс думает что я какой-то КГБшник с делами на всех форумчан

Да ладно я. ОК так думает, ждет вас 5-го с удостоверением в развернутом виде, наверное для беседы :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//так думает, ждет вас 5-го с удостоверением в развернутом виде, наверное для беседы//



И кто в этом случае КГБшник?)
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