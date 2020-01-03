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≡ Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37685
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия с двумя жертвами произошла 3 января на пятнадцатом километре автодороги Костанай-Сарыколь, где столкнулись ВАЗ-2170 и "Мицубиси-Лансер". 6 человек, из них двое детей, получили ранения разной степени тяжести. Информация дополнена.
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§ Butch
Re: Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.01.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полицейские призывают водителей строго соблюдать ПДД, избегать агрессивной езды и быть особенно бдительными в условиях гололедицы.

Отличная шутка!
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в...
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 54
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 04.01.20 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Да нет.. это не шутки.. после снегопада трассы, мыгко говоря, немного были не чищены вчера утром.. Ехал я да Итсары.. по Боровской.. знаете ли, надо быть реально осторожным.. при встречном транспорте правые колеса уходят в снег.. поэтому и скорость сбавлял.. с 110 до 70... иначе беде быть.. Соболезнования всем... трагическая новость в начале года...
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§ сайлау курманов
Re: Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в...
сайлау курманов


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Сообщений: 3382
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.01.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[b]наехал на колею[/b Сколько ещё народу надо принести в жертву старухе с косой чтоб регулярно чистились дороги, говорят именно наши казахстанские дороги самые плохие во всем мире
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§ seroff
Re: Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в...
seroff


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Сообщений: 286
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 04.01.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
точно будте осторожны снег весной стает ,а до той поры дома сидите у вас же не акиматовские джипы
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§ seroff
Re: Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 04.01.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ещё я бы подал в суд на тех кто должен следить за состоянием дорог от ДПС до обл.акимата это полностью их вина .колеи даже в городе есть ,а на трассе это вообще смерть.
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§ Я
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.01.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
чистились дороги

Как вы себе это представляете ?
Протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет 128 тыс. км., из них 85,6 тыс. км - дороги общего пользования
...8,44 км на 1000 км 2 территории;

[Исправлено: Я, 04.01.2020 - 16:08]
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§ Butch
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.01.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Да нет.. это не шутки

Вот поэтому и нельзя говорить "двумя словами", слишком много места для домысла остаётся.
Организация, которая своими безответственными действиями и гораздо чаще бездействием способствует, и даже более того, культивирует несоблюдение законодательства, в частности "правил дорожного движения", призывает строго соблюдать ПДД!! Что это если не шутка?!
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§ Я
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.01.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
чаще бездействием способствует, и даже более того, культивирует несоблюдение законодательства

Громкие слова ни о чем. Ни разу не остановили без причины и не залезли силой в карман, а если вы нарушаете и платите на месте , то кого в этом винить ?
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