Неравнодушный гражданин Re: Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в... #2





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Регистрация: 15.10.14 (Пользователи) Отправлено: - 00:56 Цитата: Butch:



Да нет.. это не шутки.. после снегопада трассы, мыгко говоря, немного были не чищены вчера утром.. Ехал я да Итсары.. по Боровской.. знаете ли, надо быть реально осторожным.. при встречном транспорте правые колеса уходят в снег.. поэтому и скорость сбавлял.. с 110 до 70... иначе беде быть.. Соболезнования всем... трагическая новость в начале года...