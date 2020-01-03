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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12335
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"плачущую Таню", но

Я думал этот эпитет больше к Булановой подходит.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1461
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Какие разборки,



Забудь! Слишком много эмоций
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.01.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зоопарк работает без выходных.
Тихо сам с собою.
Задаёт себе вопросы.
Сам же на них отвечает.
Правда про что и зачем
Непонятно.
Учит типа как надо жить.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2409
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.01.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Зоопарк работает без выходных.Тихо сам с собою.//



Форумчане делами заняты,салаты доедают,коньяки допивают,заходят на форум пошутить,погутарить,потроллить мирно друг друга

А один усердно пишет большие посты о том как все плохо в соседней для него стране)
Да может и не в соседней) а может он даже и не в Дубне а где-нибудь на Каирбекова сидит)
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