abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7414





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2409

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:49 Цитата-//Зоопарк работает без выходных.Тихо сам с собою.//







Форумчане делами заняты,салаты доедают,коньяки допивают,заходят на форум пошутить,погутарить,потроллить мирно друг друга



А один усердно пишет большие посты о том как все плохо в соседней для него стране)

Да может и не в соседней) а может он даже и не в Дубне а где-нибудь на Каирбекова сидит)