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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Время никого не ждет!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37685
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и прошел 2019 год. Каковы его итоги? Однозначного ответа на этот вопрос, видимо, нет. Мне показалось, что в этом году темп общего сумасшествия еще больше усилился.
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Время никого не ждет!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3381
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.01.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новогоднее поздравление Токаева окончательно разочаровал меня, возникли ещё больше вопросов без ответа. Какие-то общие дежурные фразы, например Президентский резерв управленцев, гадалке не ходи, кто там и для чего это толпа? Нет конкретики для трудящихся, для простых граждан и конечно восхваление и самолюбование.
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