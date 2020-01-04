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§ NG.kz
Мусорная война в Рудном переходит в активную фазу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37685
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня новая фирма ЭТС сдвинула контейнера Ажара и установила свои.
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§ сайлау курманов
Re: Мусорная война в Рудном переходит в активную фазу
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3381
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.01.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Являясь единственным монополистом в свере услуг по вывозу мусора, последний настолько обнаглел и разжирел, что не хотел делать свою обычную работу, горы мусора разлетались ветром по всему городу. В свое оправдание монополист жаловался на плохую оплату их услуг населением, хотя новенькие и дорогие джипы заполонили стоянку перед входом в офис фирмы.
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