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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37685
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ ACROS
Re: Новый город появился в Костанайской области
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.01.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал К.Маркс в письме своей дочери Эжен: "....этому Семейкину ничто ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ не чуждо....". Он такой же как и ВСЕ ЭТИ люди проголосовавшиеся на собрании местного сообщества; он просто хочет кушать не просто хлеб, а белый хлеб с чёрной икрой и что бы его крестьянское хозяйство не просто сосуществовала а и процветало.
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§ юля елиссева
Re: Новый город появился в Костанайской области
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.01.20 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Свершилось! Теперь я смело могу называть всех затобольских женщин тобылками или тобылицами!
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