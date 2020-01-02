ACROS Re: Новый город появился в Костанайской области #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 82

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:26 Как сказал К.Маркс в письме своей дочери Эжен: "....этому Семейкину ничто ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ не чуждо....". Он такой же как и ВСЕ ЭТИ люди проголосовавшиеся на собрании местного сообщества; он просто хочет кушать не просто хлеб, а белый хлеб с чёрной икрой и что бы его крестьянское хозяйство не просто сосуществовала а и процветало.