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≡ Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37685
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия с двумя жертвами произошла 3 января на пятнадцатом километре автодороги Костанай-Сарыколь, где столкнулись ВАЗ-2170 и "Мицубиси-Лансер". 6 человек, из них двое детей, получили ранения разной степени тяжести. Информация дополнена.
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§ Butch
Re: Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.01.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полицейские призывают водителей строго соблюдать ПДД, избегать агрессивной езды и быть особенно бдительными в условиях гололедицы.

Отличная шутка!
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 04.01.20 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Да нет.. это не шутки.. после снегопада трассы, мыгко говоря, немного были не чищены вчера утром.. Ехал я да Итсары.. по Боровской.. знаете ли, надо быть реально осторожным.. при встречном транспорте правые колеса уходят в снег.. поэтому и скорость сбавлял.. с 110 до 70... иначе беде быть.. Соболезнования всем... трагическая новость в начале года...
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