Цитата: Николаич I:

Плохо, очень плохо. И переименование плохо, и статус города нам не нужен, ведь у людей теперь заберут 25% сельских. От того что сделали городом, мы лучше жить не станем, а от того что отобрали кусок зарплаты...

Адекватной заменой будет если присоединить как городской район к Костанаю. Сразу просто мгновенно извозчики не смогут брать за проезд на этот 1км двойной тариф как в пригород. А большинство и так работает в городе.

Уже на проезде сравняется.

Придется строить нормальные улицы с тротуарами,

сделать дороги до уровня города,

построить канализацию и постоянный водопровод, а не очаги непойми чего с септиками.

Огороды никто не отнимет, в них можно копаться.



Но самое главное, что город начнет развиваться вокруг Тобола! Это просто преступно сейчас обрезать, Вокруг Тобола придется по любому строить город с набережными, парками и домами у реки, а не уходить в дебри к чёрту на рога в сторону химзавода и за порушенные промзоны и на место их, где по определению поселятся только маргиналы.

Сейчас это невозможно, так как за Тоболом районные земли и коммуникаций нет и не будет. Их и в самой затоболовке самый минимум, пишут же здесь повально на 90% частный сектор с огородами весь райцентр.

Можно еще добавить с грязными кривыми улочками на которых утонуть в грязи.

И кривые столбы с голыми проводами - единственный признак цивилизации на тех утопающих улицах, отличающий их от 19 века.



Можно сделать лучше чем в Челябе, там берега низкие, тут один высокий. Рай для архитектуры!

И иного решения нет для развития