Цитата: Николаич I:

Затобольску присвоить статус города??? Токаев с ума сошёл? Он наш посёлок вобще видел? Хотя бы в гугл-картах. Сплошной частный сектор, люди разводят кур, коров и поросят, копаются в огородах, какой же это город. Хоть бы приехал посмотрел что из себя представляет наш родной посёлок Затобольск(!), а уж потом подписывал бы сомнительные указы.

В общем понятно, что он не смотрел, а воспользовался заготовками услужливых проходимцев, у которых в традициях надуть столичных чиновников выдавая НЕработающие швейные фабрики за работающие, одну пошитую куртку, которую носит директор за массовое призводство, подтасовывать производительность мельниц, о качестве которых кстати без плевка мало кто скажет.

Это такие персонажи специфические, которые никогда не будут считаться с экономикой, необходимостью и пользой для людей.



Это надуватели мыльных пузырей.



Которые выставили сейчас президента в идотском виде для тех кто знает что за авгиевы конюшни эта деревня затоболовка! Там на сельский отдаленный райцентр одна улица с трудом тянет, и то двумя всего кварталами от акимата, дальше которых лучше не ходить без сапогов круглый год. И очки ещё желательно розовые, чтоб руины и ямы не угнетали как дикость несусветная.