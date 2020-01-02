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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ Николаич I
Re: Новый город появился в Костанайской области
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 03.01.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Плохо, очень плохо. И переименование плохо, и статус города нам не нужен, ведь у людей теперь заберут 25% сельских. От того что сделали городом, мы лучше жить не станем, а от того что отобрали кусок зарплаты, станет только хуже
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
А это очень интереснно. У учителей заберут 25% при этом они тоже были за изменения и переименование. Этот тот случай когда плюют в колодец из которого пьют. Удивительные у нас люди.
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§ yudjin
Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6316
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
у людей теперь заберут 25% сельских.

А что хорошая идея для нашего никчёмного руководства... Чтобы свернуть периодически появляющиеся малоэффективные программули развития сел и аулов и убрать доплаты, надо просто им всем придать статус города, переименовать и ... вуаля, затратная статья расходов на каких-то людишек исчезнет. Цитата:


Vit:
они тоже были за изменения и переименование.

ты в это веришь?... не раз уже объяснял как это делается, да и Витюша вчера тоже...
подневольные... они такие подневольные.
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Не верю я в подневольность. Всегда есть выбор. Из личной жизни: работал 4 года в одном кх. С руководством был на ты. Сидел в ресторане с ним. Общались как друзья, я знал всех любовниц его. Потом я устал. Сказал ухожу и мне плевать на все. Я даже зп не забрал за последний месяц. Мне все, ты че натворил. Он к тебе как другу, Брату. А ты... Так он знаешь че сделал. Привёз деньги детям моим. Мне не че не сказал. Отдал им и сказал что очень обиделся на меня и если встретит то морду набьет. Мне пофиг. Если перестал получать удовольствие от работы то пора уходить.
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§ Николаич I
Re: Новый город появился в Костанайской области
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 03.01.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А это очень интереснно. У учителей заберут 25% при этом они тоже были за изменения и переименование. Этот тот случай когда плюют в колодец из которого пьют. Удивительные у нас люди.

Никто не был За. Лично меня никто не спрашивал. Мои родственники и знакомые работают в больнице и в школах, их мнением тоже никто не интересовался. Хотелось бы посмотреть на тех затобольцев, которые были За
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* Серый волк
Re: Новый город появился в Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11012
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютный идиотизм! :-)
Был шанс объединить и сделать районом города.
Это послужило бы на пользу. Можно было наконец жителям там за Тоболом надеяться на приход цивлизованности на улицы, появления тротуаров, адекватных дорог. Развития городского транспорта и по городской цене, а не с накруткой в два раза.
Исчезла бы ведомственная разобщённость.
Можно было бы развивать общий город и наконец превратить берега Тобола в цивлизованный набережные и строить качественное жильё близко от реки, а не у чёрта на рогах в болотине под Дизельным или Аэропортом.
Городу строиться негде.
Можно было бы развивать парковые зоны у реки общего города.

Пришлось бы построить дополнительные красивые мосты. :lol: Во многих регионах отказываются от районного деления как раз из-за бюрократических препонов - когда чинуши и коммуникации города и района не могут поделиться. Ликвидируют районы в принципе и делают весь район - городской округ
Районы Московской области ликвидированы из-за чудовищных препонов бюрократии, когда растущим городам просто ставились рогатки из-за районов.

Теперь городские округа решают и жители стали жителями городских округов. Разом решился огромный ком проблем, теперь стало проще с сетями и строить удобно канализацию, водопровод, связь, интернет, электро, ДОРОГИ!!! без идиотского деления на свои и районнные.
Люди получили кучу преимуществ. А тут такое убожество.

И два Тобыла в угоду сбрендившей кучке оголтелых.
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* Серый волк
Re: Новый город появился в Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11012
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно грамотно создать петицию и собрать подписи под обращением.

Пока это поспешное дикое решение не вогнало в траты по дорогостоящей замене доков в и так дырявом бюджете этого ушатанного чинушами пригорода без тротуаров, канализации и цивилизации.

Есть лучшее решение, полезнее жителям очень ощутимо и оно много раз проверено.

Европа объединяется стирая как можно больше границ, государственных, земельных и прочих - так удобнее людям!
Города сливаются повсеместно, а не делятся.

Васильевский остров и Петроградская сторона не отдельные города от Невского района!

Замоскворечье и Крылатское не отдельные города от Москвы.
Левобережный район наукограда Дубна не отдельный город, левый берег и заводы там присоединили ещё в шестидесятые, правильно поняв, что городу и левому берегу будет только на пользу это.
Если эти города попробовать поделить на отдельные образования - даже представить себе невозможно. Был бы просто бедлам.
Есть ещё огромная куча примеров городов разделенных рекой, которые развивались до поры отдельно, но объединились и стали единым целым.
И это пошло только на пользу. Особенно живущим в пригородах до того отдельных.

Нужно хорошо взвесить потребности и пользу всех жителей и кучки оголтелых крикунов, которые неадекватны в своих ономастиях и готовы плодить Тобылы, даже уже если есть населенные пункты с такими названиями.
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
oraz:

Конечно не здоровая. Президента какя муха укусила что б в первые дни января взять и испортить настроение жителей затобольска.

[Исправлено: Vit, 03.01.2020 - 16:24]
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§ Добринцофф
Новый город появился в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6898
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.01.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Хотелось бы посмотреть на тех затобольцев, которые были За

Цитата:
- Инициаторы переименования – группа ветеранов, а также представители, работающие в разных сферах. Назову нескольких. Миронов Василий Васильевич, Климковская Любовь Терентьевна, Жусупов Мукаш Ибраевич и другие, - сказала член инициативной группы Вера ИЛЬМИНСКАЯ,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30192&start=45

Одни из тех кто выступал за переименование был также глава к\х "Терра" Владимир СЕМЕЙКИН.
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12335
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Одни из тех кто выступал за переименование был также глава к\х "Терра" Владимир СЕМЕЙКИН.

Интересно - действительно ЗА или за какие-то плюшки?
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§ abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Одни из тех кто выступал за переименование был также глава к\х "Терра" Владимир СЕМЕЙКИН//



Ой тут кажись кто-то с форума был из этого к/х вроде?) Интересно вот узнать,руководитель "ЗА или за какие-то плюшки?"
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не кого непомню. Кроме себя кто говорил что работал в кх. Эта не тера была. Если че
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* Серый волк
Новый город появился в Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11012
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Затобольску присвоить статус города??? Токаев с ума сошёл? Он наш посёлок вобще видел? Хотя бы в гугл-картах. Сплошной частный сектор, люди разводят кур, коров и поросят, копаются в огородах, какой же это город. Хоть бы приехал посмотрел что из себя представляет наш родной посёлок Затобольск(!), а уж потом подписывал бы сомнительные указы.

В общем понятно, что он не смотрел, а воспользовался заготовками услужливых проходимцев, у которых в традициях надуть столичных чиновников выдавая НЕработающие швейные фабрики за работающие, одну пошитую куртку, которую носит директор за массовое призводство, подтасовывать производительность мельниц, о качестве которых кстати без плевка мало кто скажет.
Это такие персонажи специфические, которые никогда не будут считаться с экономикой, необходимостью и пользой для людей.

Это надуватели мыльных пузырей.

Которые выставили сейчас президента в идотском виде для тех кто знает что за авгиевы конюшни эта деревня затоболовка! Там на сельский отдаленный райцентр одна улица с трудом тянет, и то двумя всего кварталами от акимата, дальше которых лучше не ходить без сапогов круглый год. И очки ещё желательно розовые, чтоб руины и ямы не угнетали как дикость несусветная.
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* Серый волк
Новый город появился в Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11012
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 21:50
Комментарий проходит проверку.
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* Серый волк
Новый город появился в Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11012
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 22:14
Комментарий проходит проверку.
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