Серый волк Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам #11





(Пользователи) Сообщений: 11012

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 20:54 Хорошо написано! Зачитался.

Осторожнее там. Очень часто желание работать без выходных и отдыха подводит. Особенно часто почему-то укринских драйверов перебравшихся в Америку.

Из-за одного из них даже в конгрессе рассматривали возможность ограничения скорости траков, когда украинец убил грузовиком полюдюжины байкеров.

Но насколько я знаю закончилось ничем, в смысле для скорости.

С одной стороны Трак опасен, но с другой стороны его скорость - это скорость работы американской экономики и просителей от NHTSA ограничить скорость в 65миль/час просто выгнали.

Вопрос о скоростях на трассах в ведении штатов, но как кажется? Не много ли в Техасе 85 миль на трассе?

В РФ конечно всё зарегулировано до безобразия.

Фуры вынуждены ездить с тахографом, и самое безобразное становись хоть на обочине, если время отдыхать настало.

Душ есть на любой крупной стоянке дальнобоев и цена его существенно ниже. 100-150 рублей обычно ($1,4- 2,1) Стирка 100 рублей. Ночлег везде разный. Комфорт на стоянках вообще никакой.

Часто это просто территория с забором И кафе при стоянке с комнатами типа хостела для драйверов.

Чем дальше от центра тем больше шансов встретить на этой территории грунт на стоянке или щебень.

На заправках туалеты и магизины с возможностью перекуса уже повсеместно.

Но цены на еду, удвоенные по сравнению с фастфудом в городе. О том где лучше все решается как и раньше по рации.

Драйверы ишачащие на жадных ретейлеров и ездящие на "Магнитах" как и раньше проклинают свою работу. Две недели каторги не вылезая.