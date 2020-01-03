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§ NG.kz
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из полугода в США последний месяц оказался самым насыщенным: смена работы, жилья, круга общения и образа жизни. Еще до отъезда мне было известно, что в этой стране профессия водителя очень востребована и разнообразна. Одна из работ - доставка грузов на фургонах типа «ГАЗель» по всем штатам, для нее достаточно обычных водительских прав с категорией для легкового автомобиля, этим я и воспользовался.
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§ Vit
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тож об этом думал. В инете смотрел. Зп порядка от 3 до 5 000. Экзамен любой сдам. Надо только язык немного изучить. Юджин вот куда надо. В рф отстой, не лучше чем в казахстане.
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§ Vit
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если че вон макс первое время поможет быть переводчиком. Да?)
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§ Vit
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артём а работодатель русскоязычный? Или америкос? Я слышал что много русских фирм там.
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§ maxsaf
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Бро, тут дальнобойщики берут сотки с безлимитному по всей северной Америке, сначала советами друг другу помогают, а потом вообще забывают, что аглицкий учить надо. Чирикают от безделья сутки напролет. )))
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§ maxsaf
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Зп порядка от 3 до 5 000. Экзамен любой сдам. Надо только язык немного изучить.

Если на чьей-то фуре гонять - то трешка. А кто свой трак покупает - они по десятке зарабатывают. Но там и расходы поболее потом. Мож по итогу то на то и выходит.
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§ Артем Марусич
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Артем Марусич


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Сообщений: 134
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 03.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Артём а работодатель русскоязычный? Или америкос? Я слышал что много русских фирм там.

У меня русскоязычный и другого быть не могло, так как работу искал через русскоязычную газету. Объявлений на авто тему на русском языке очень много, но в основном на большие траки водителей ищут. Чаще требуются разве что сиделки для старичков.
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§ Vit
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Ясно. Ну твой американский номер есть у меня. Если все срастётся я его использую. Тогда. Может какой совет понадобится.
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§ maxsaf
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

В Казахстане дорожно-туалетная тема очень актуальна в последнее время, можно как-нибудь эту тему поподробнее раскрыть? :lol:
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§ Vit
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Займешь 100 000. На новый трак. С шротом не хочу связываться. Через 1.5 года 150 000 отдам. На себя оформишь, а потом отдашь мне.) ;-) 50 000 чистыми считай подымешь. На ровном месте.
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§ Артем Марусич
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 03.01.20 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В Казахстане дорожно-туалетная тема очень актуальна в последнее время, можно как-нибудь эту тему поподробнее раскрыть?

Если честно, к хорошему так быстро привыкаешь, что уже бесплатный душ на заправке воспринимаешь как должное. Плюс фото там делать будет не очень удобно, а на словах: чисто, сенсорное все, от смыва, до кранов, мыла и полотенец.
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* Серый волк
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11012
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо написано! Зачитался. :lol:
Осторожнее там. Очень часто желание работать без выходных и отдыха подводит. Особенно часто почему-то укринских драйверов перебравшихся в Америку.
Из-за одного из них даже в конгрессе рассматривали возможность ограничения скорости траков, когда украинец убил грузовиком полюдюжины байкеров.
Но насколько я знаю закончилось ничем, в смысле для скорости.
С одной стороны Трак опасен, но с другой стороны его скорость - это скорость работы американской экономики и просителей от NHTSA ограничить скорость в 65миль/час просто выгнали.
Вопрос о скоростях на трассах в ведении штатов, но как кажется? Не много ли в Техасе 85 миль на трассе?
В РФ конечно всё зарегулировано до безобразия.
Фуры вынуждены ездить с тахографом, и самое безобразное становись хоть на обочине, если время отдыхать настало.
Душ есть на любой крупной стоянке дальнобоев и цена его существенно ниже. 100-150 рублей обычно ($1,4- 2,1) Стирка 100 рублей. Ночлег везде разный. Комфорт на стоянках вообще никакой.
Часто это просто территория с забором И кафе при стоянке с комнатами типа хостела для драйверов.
Чем дальше от центра тем больше шансов встретить на этой территории грунт на стоянке или щебень.
На заправках туалеты и магизины с возможностью перекуса уже повсеместно.
Но цены на еду, удвоенные по сравнению с фастфудом в городе. О том где лучше все решается как и раньше по рации.
Драйверы ишачащие на жадных ретейлеров и ездящие на "Магнитах" как и раньше проклинают свою работу. Две недели каторги не вылезая.
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* Серый волк
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11012
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сын знакомой, родился кстати в Кустанае, ездит в Москве по доставке разных сборных грузов на подобном фургоне! Только меньше размером и.... на шасси УАЗ!
По Москве и ближайшим от мегаполиса городам.
Кабина передней части УАЗ-Патриота, Алюминиевая будка примерно 1,5 метра высотой, и газовое оборудование. Привод задний.
Не было ещё такого дня, чтоб он не проклинал УАЗ, и не мечтал чтоб в фирме для города купили Газель-Бизнес.
Единственное преимущество было в ДТП когда догнал резко затормозившую в потоке Мазду, на УАЗе только краску Мазды стёр тряпочкой, У Мазды багажник в хлам.
Ездить на машине заточенной на проселки по Москве трудно. Неудобно.
Работает, чтоб побыстрее выплатить ипотеку за квартиру в новом районе Москвы.
О доходах не спрашивал, но так понятно, что предложения ниже 45 тыс рублей в месяц он даже не рассматривает. В мечтах пересесть на восьмитонник.
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* Серый волк
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11012
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На тяжелом траке если оказался в обед с одной стороны от Москвы, к примеру на Ярославке, а дом на противоположном конце города, на Ленинском проспекте, или продолжении, на Киевке допустим, то о возвращении домой можно забыть, если только к часу ночи поставить машину и ещё домой на своей. Днем проезд по МКАД на траке закрыт. А объезжать полкольца по областным дорогам можно целый день.
Москва всё более затачивается под общественный транспорт, многомиллиардные проекты пронизывающих авто диаметров, рельсовые сквозные МЦД, но для драйвера тяжелого грузовика очень неудобный город.

Интересный канал молодой девушки гоняющей на Камазе-самосвале по Москве
Для американских водителей интересно будет, но возможно русскоязычные о нем знают многие!
https://www.youtube.com/watch?v=xwZT-5RxvPg

Из свеженького осеннего, как раз строили у подъёмника на Воробьёвых горах
https://www.youtube.com/watch?v=RYOksOV9q0M
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