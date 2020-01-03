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§ NG.kz
Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2020 году?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В високосном 2020 году казахстанцы отдохнут 119 дней. Для удобства граждан часть выходных дней в предстоящем году планируют перенести, чтобы продлить праздники
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§ Серый волк
Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2020 году?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 19:38
Комментарий удален модератором.
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