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§ NG.kz
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из полугода в США последний месяц оказался самым насыщенным: смена работы, жилья, круга общения и образа жизни. Еще до отъезда мне было известно, что в этой стране профессия водителя очень востребована и разнообразна. Одна из работ - доставка грузов на фургонах типа «ГАЗель» по всем штатам, для нее достаточно обычных водительских прав с категорией для легкового автомобиля, этим я и воспользовался.
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§ Vit
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тож об этом думал. В инете смотрел. Зп порядка от 3 до 5 000. Экзамен любой сдам. Надо только язык немного изучить. Юджин вот куда надо. В рф отстой, не лучше чем в казахстане.
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§ Vit
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если че вон макс первое время поможет быть переводчиком. Да?)
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§ Vit
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артём а работодатель русскоязычный? Или америкос? Я слышал что много русских фирм там.
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§ maxsaf
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Бро, тут дальнобойщики берут сотки с безлимитному по всей северной Америке, сначала советами друг другу помогают, а потом вообще забывают, что аглицкий учить надо. Чирикают от безделья сутки напролет. )))
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§ maxsaf
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Зп порядка от 3 до 5 000. Экзамен любой сдам. Надо только язык немного изучить.

Если на чьей-то фуре гонять - то трешка. А кто свой трак покупает - они по десятке зарабатывают. Но там и расходы поболее потом. Мож по итогу то на то и выходит.
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§ Артем Марусич
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Артем Марусич


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Сообщений: 134
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 03.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Артём а работодатель русскоязычный? Или америкос? Я слышал что много русских фирм там.

У меня русскоязычный и другого быть не могло, так как работу искал через русскоязычную газету. Объявлений на авто тему на русском языке очень много, но в основном на большие траки водителей ищут. Чаще требуются разве что сиделки для старичков.
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§ Vit
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Ясно. Ну твой американский номер есть у меня. Если все срастётся я его использую. Тогда. Может какой совет понадобится.
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§ maxsaf
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

В Казахстане дорожно-туалетная тема очень актуальна в последнее время, можно как-нибудь эту тему поподробнее раскрыть? :lol:
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§ Vit
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Займешь 100 000. На новый трак. С шротом не хочу связываться. Через 1.5 года 150 000 отдам. На себя оформишь, а потом отдашь мне.) ;-) 50 000 чистыми считай подымешь. На ровном месте.
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§ Артем Марусич
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 03.01.20 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В Казахстане дорожно-туалетная тема очень актуальна в последнее время, можно как-нибудь эту тему поподробнее раскрыть?

Если честно, к хорошему так быстро привыкаешь, что уже бесплатный душ на заправке воспринимаешь как должное. Плюс фото там делать будет не очень удобно, а на словах: чисто, сенсорное все, от смыва, до кранов, мыла и полотенец.
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