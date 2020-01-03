Цитата: Vit:

Артём а работодатель русскоязычный? Или америкос? Я слышал что много русских фирм там.

У меня русскоязычный и другого быть не могло, так как работу искал через русскоязычную газету. Объявлений на авто тему на русском языке очень много, но в основном на большие траки водителей ищут. Чаще требуются разве что сиделки для старичков.