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§ NG.kz
Когда мы итожим то, что прожито...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиционно мы начинаем новый год, подбивая дебет-кредит. 2019-й был... разным. Очень разным. В какие-то моменты смешным, иногда пронзительным, трагическим, иногда радостным. Хотелось бы, чтобы радостным почаще, но тут уж что получилось, то получилось. В этом году итожить нам помогали наши читатели. Все, что вы прочтете ниже, - их выбор.
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§ Серый волк
Re: Когда мы итожим то, что прожито...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читая этот реквием области, остро ощущается, что государство должно активно помочь фабрике Большевичке с ассортиментом разместив крупный заказ на полосатую арестантскую одежду.
Полосатые трусы, полосатые треники с заранее вытянутыми коленками, полосатые шапочки, полосатые футболки и конечно полосатые куртки с надписью "бывший работник акимата" :lol:
[img]https://caricatura.ru/parad/igel-a/pic/karikatura-nachalnik-tyurmy_(artem-primak)_28283.jpg[/img]

Главное, чтоб не улетели с новой полосы, а то кажется не зря они пути отлёта готовят!
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§ yudjin
Re: Когда мы итожим то, что прожито...
yudjin


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Сообщений: 6316
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно... почему не вошли в номинацию Блюдо года - Лапша Архимеда
и Безграмотность года - Посадка акимами и учителями деревьев в полипропиленовых мешках на территории школы..которые на следующий день пересаживали.
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