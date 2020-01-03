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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции.
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§ Victor Yang
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12335
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
можешь и сам под раздачу попасть. Тут например на красный, там под знак.

Некоторых только потенциальное наказание и дисциплинирует.
Цитата:
elektron:
А про то что это видео-аудио не имеет право быть снято физ. лицом. Как собственно и видеорегистратор на авто.

Может, мы не доросли ещё до таких законов. А может и что-то другое лежит в их основе.
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