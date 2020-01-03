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Victor Yang:
Не согласен. Иначе отдельные личности могут так расширить своё личное пространство, что остальным будет некомфортно, а доказать что-либо невозможно без видеофиксации. Ругань матом громко, например. А я бы ещё добавил статью о просмотре фильмов или прослушивании музыки в общественных местах без наушников.В общественном месте - ты в обществе, в окружении людей, которые на тебя смотрят. И если ведёшь себя неподобающе - почему видео не может быть доказательством?
Ну я тут не причём. Это у вас там свои реалии. Я в принципе не про то что видео или аудио запись не может быть доказательством. А про то что это видео-аудио не имеет право быть снято физ. лицом. Как собственно и видеорегистратор на авто. В германии он не запрещён, но и официально не разрешён (в Австрии например до 10.000 евро штраф, да ещё в нескольких странах запрещён и штрафы не маленькие). Данные используются, только при серьёзных авариях. Но по тем же данным, можешь и сам под раздачу попасть. Тут например на красный, там под знак.
Одна бабулька решила поймать типуса карябающего её машину. Сняла на видео, да поймали, наказали, но и бабушку тоже. За съёмку без уведомления-одобрения.