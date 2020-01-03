ACROS Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 81

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:50 Вечер перестаёт быть томным. 1) abaika95 прав, всегда не понимал: для чего и главное для КОГО ( может, как раннее утверждал автор, действительно ПИАРА маловато) работает Агентство по делам госслужбы, в том числе и абсалютно ненужный и бесполезный карманный подведомственный ему антикоррупционный комитет? ПРИМЕР: в течении 10-15 лет они "не видели" и "не слышали" как отдел земельных отношении г. Алматы совместно с администрации акимата г. Алматы для чего то переводит целевое назначение земли вокруг аэропорта в радиусе 3-4 километров, из природоохранного в сельскохозяйственное, а спустя некоторое время из сельскохозяйстевеного ( на сельхоз землях строительство ЗАПРЕЩЕНО) в земли населенного пункта с целью продажи участков земли под строительство жилых домов.Это ведь как и расследование LRT в астане, затронет очевидно многие фамилии.

2) Почему то в последнее время публикации корреспондентов абсалютно "беззубые", без имярек и фото - страна должна знать "героев": ведь когда авторы публикации,( люди в общем то взрослые прошедшие крым-рым и отдающие отчёт в своих словах и действиях) что то говорят на публике, они же "не бояться" НИ ЧЕГО и НИ КОГО, в том числе и публикации в прессе. Не понимаю, почему корреспондент должен "стесняться" публиковать их инициалы.