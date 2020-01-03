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§ NG.kz
Как будем различать два Тобыла?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь у нас два Тобыла - в районе Беимбета Майлина (в простонародье Тарановский) и - новый город, бывший Затобольск.
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§ abaika95
Re: Как будем различать два Тобыла?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень легко)
Станция ТОБЫЛ в районе Б.Майлина
Город ТОБЫЛ в Костанайском районе

Сложно?)
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§ Victor Yang
Re: Как будем различать два Тобыла?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12335
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Очень легко) Станция ТОБЫЛ в районе Б.Майлина Город ТОБЫЛ в Костанайском районе

Сказать только "Тобол" и только "Затобольск" было значительно проще.
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§ Серый волк
Как будем различать два Тобыла?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если создать петицию, грамотно описывающую многочисленные преимущества объединения городов по обе стороны реки, точнее города и запущенного райцентра без канализации, почти без улиц, без тротуаров, с очаговым водопроводом аля деревня, который по недоразумению и оголтелости назвали городом, то всё встанет на свои места.

Ещё бы хорошо попросить прислать адекватную комиссию экономистов, психологов и общественные организации, которым стоит изучить на месте аспекты явно указывающие со всех сторон на необходимость слияния района с городом и названия "затобольский район город Костаная".

И отдельно изучить ещё исторический опыт и попытаться разделить экономически (надеюсь хвати ума на бумаге) опыт городов слившихся в единое целое из разных частей. Тут даже сомневаться не приходится.

Вот тогда очень интересно будет посмотреть как петушки - акиматские подпевалы с номерками и без разом все очень быстро переобуются и начнут верещать прямо противоположное, тому что они втюхивают сейчас. :lol:

Пока это решение ничего кроме отрицательного новому руководству страны в карму не добавило.

Довольно бездарное решение видно.

И чем больше рассматривать - тем лучше видно.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.01.2020 - 18:14]
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§ Серый волк
Как будем различать два Тобыла?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не говорят "станция ТОБОЛ"
Принято говорить "ТОБОЛ".


"Станция Тобол" в этой местности говорят только когда речь идет непосредственно о железнодорожной станции и связанном путевом хозяйстве

Населённый пункт называли и называют Тобол!
На казахском языке назвали ТОБЫЛ. Привели фото с названием ТОБЫЛ по названию реки на казахском языке.


Так что путаться теперь предстоит.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.01.2020 - 18:15]
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§ Серый волк
Re: Как будем различать два Тобыла?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз.
Если двигаться в сторону цивлизации
1 Петиция и сбор подписей за объединение.
Что напрямую прямо сразу станет жителям выгоднее.

2. Обращение к руководству страны с обоснованием создать АДЕКВАТНУЮ комиссию (точно не из местных жуликов-чиновников) для изучения как это отразится экономически и даст жителям наконец использовать блага цивилизации которых они лишены сейчас эти делением, хотя большинствоа работает в городе.

Пригород в котором большинство работает в городе, который экономически связан уже безраздельно - должен стать районом - это даст и городу развие и берегам Тобола и набережным всему будет на пользу.
А когда бояре делят коммуникации и земли на городские и районные ничего хорошего не получится. У одного здания должен быть один хозяин, у единого организма - одно управление!

Чиновников затоболовки на свалку истории всех подчистую!
Самые непроходимые бездельники и дармоеды из года в год!
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§ Гога
Re: Как будем различать два Тобыла?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1866
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.01.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Очень легко)

----//Так сколько же городов Москва в США? Как минимум 22 города с названием Москва были обнаружены в Америке.// ---- Вот кому действительно трудно!! :lol: :lol: А Санкт - Петербургов в штатах Огайо, Северная Каролина и Миссури - по четыре таких города, а в Пенсильвании - целых пять!
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§ abaika95
Как будем различать два Тобыла?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Санкт - Петербургов в штатах Огайо, Северная Каролина и Миссури - по четыре таких города, а в Пенсильвании - целых пять!//



Ужас какой)
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§ Гога
Как будем различать два Тобыла?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1866
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.01.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ужас какой)
----А вы ,уважаемый , думали , что там все так просто?
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§ Серый волк
Как будем различать два Тобыла?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: а в Пенсильвании - целых пять!// Ужас какой)
Примерно как абаек за этим ником!

Представляете, там во всех этих мисисипиях хорошие (правда правда) дороги в отличии от райцентра Затоболовки! :lol:
с тротуарами!!!!
с водопроводом!!!
с канализацией нет проблем!!!!
В затобыловке кстати то-же почти нет проблем с канализацией, её там просто нет в большинстве! А там где очаговая есть - тихий вонючий ужас!

О канализации большинству жителей мечтать и мечтать в этом теперь городе.
:lol:

[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.01.2020 - 18:48]
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§ Серый волк
Re: Как будем различать два Тобыла?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но зато теперь это единственный город, жители которого без канализации могут написать на воротах:
В нашем славном городе,
Мы живем не плакаем,
Ничего что с баками,
Но что тепрь вот с каками?

Хорошо быть кисою,
Хорошо собакою,
Где хотим пописаем,
Где хотим покакаем!
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§ Серый волк
Re: Как будем различать два Тобыла?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кстати исторически несколько населённых пунктов были названы одинаково.
Но это не города, а малые городки, иногда меньше аула.
Это было очень давно, когда скакали ковбои на лошадях и Леви Страус ещё может быть не сшил первые джинсы Левайс!
:lol:
Но там никто не вправе вмешиваться в управление штатом по таким вопросам, а штат не имеет возможности навязывать жителям. А жители как то не горят желанием "шатать труба свой дом".
Несмотря на некоторые неудобства, там созданы четки механизмы чтоб не путать.
А название Москва приносит сейчас очень хорошие дивиденды от корреспондентов делающих забавные весёлые репортажи и от туристов проезжающих по шоссе и заезжающих в городок попить кофе в местном заведении или посидеть в Макдоналдсе.
Ну примерно как если бы Ольга Лихограй отправилась в городок Берлин Челябинской области за репортажем, в ходе которого знакомясь с жителями и интевьюируя слопала бы пару ланчей в местных заведениях с фотографом, купила бы минеральной воды и кофе. Если бы дело было в Америке это бы отлично использовал местный бизнес, подстраивающий свою работу.
Но и в России я был в очень труднодоступной деревне под названием БУДУЩЕЕ.
Так вот там один из местных жителей отлично наловчился давать интервью и частично превратил свой дом в полумузей. Оказалось классное подспорье и веселуха ещё та! За лето полтора десятка корреспондентов и съемочных групп.
Там только из-за этого ферма выжила и остальное.

Кстати отличная идея для населённого пункта "Красный передовик".
Трасса рядом, от города близко. Красных флагов и лениных ещё много! ;-)
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