/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37680
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции.
Читать новость

§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но делать вам "проще" - не наша задача.//



Зачем мне?) Всем,чтоб знали в лицо этого адвоката)


Цитата-//Повторюсь, наращивайте профессионализм. И вы лично, и ваши коллеги. Тогда и таких публикаций будет меньше, и не умных реакций на них - тоже//


Какие коллеги, какие публикации) Просто как рядовой читатель поинтересовался есть ли видео этого "злодияния"?) Видать нету раз столько слов лишних) ну нет так нет)
Профайл

§ Victor Yang
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12333
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Цитата: а с приложенными видео и аудио к статье было бы проще) Кому? Вам? Но делать вам "проще" - не наша задача.

Не соглашусь тут. Абайка предлагает конструктивно подойти к содержанию статьи - в ней автор возмущён поведением адвоката, который нарушает нормы поведения в обществе и может быть привлечён к административной ответственности, а не просто фигурировать в статье-порицании в газете.
Профайл

§ Серый волк
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11001
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Абайка предлагает конструктивно подойти

Ваша "Премудрость пескаря" не знает границ! :lol:
Жаль Салтыков-Щедрин не может с вами познакомиться! :lol:

Интересно, а газета-подстилка, подрабатывающая у жуликов и насильно выписываемаая, не интересуется этим делом? ;-)
Профайл

§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//привлечён к административной ответственности, а не просто фигурировать в статье-порицании в газете.//



Действительно) для чего и работают у нас агенства по делам госслужбы,советы по этике и коллегия адвокатов) так даже фамилий нет,что за адвокат? Какие чиновники из Руднинского акимата?на каком по счету заседании это было?) Пока все как с моим примером с журналисткой и курилкой)


А на мой простой вопрос как читателя про видео-аудио доказательства "грубости" со стороны адвоката,мне начали указывать на мой непрофессионализм) к чему спрашивается?) Как одно с другим связано?) И этично ли это?)
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3379
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то перестала выходить судебная хроника из зала суда по колесному делу, давно сталкера не видно, общественность беспокоится, тут ещё туман из зала суда, какие-то отводы, ругань и мат от агрессивного адвоката, застывшие в недоумении чиновники из акимата, кто-нибудь прояснить сможет, что происходит?
Профайл Посетить вебсайт

§ elektron
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.01.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
может быть привлечён к административной ответственности

Вот будет привлечён и подходы будут другими, а это лишь оповещающая статья.Цитата:
abaika95:
А на мой простой вопрос как читателя про видео-аудио доказательства

А вы заявление подайте, о распространении клеветы. :lol:

ПС: В некоторых странах видео и аудио материалы вообще не только не являются как доказательством, но может ещё и штрафом обернутся. За нарушения конфиденциальности личного пространства. :lol: 8-)
Профайл

§ kbkz1980
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4578
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.01.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ап чём вообще статья эта.
Под названием "Рассказ и выводы одной тёти"
Профайл

§ ACROS
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.01.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечер перестаёт быть томным. 1) abaika95 прав, всегда не понимал: для чего и главное для КОГО ( может, как раннее утверждал автор, действительно ПИАРА маловато) работает Агентство по делам госслужбы, в том числе и абсалютно ненужный и бесполезный карманный подведомственный ему антикоррупционный комитет? ПРИМЕР: в течении 10-15 лет они "не видели" и "не слышали" как отдел земельных отношении г. Алматы совместно с администрации акимата г. Алматы для чего то переводит целевое назначение земли вокруг аэропорта в радиусе 3-4 километров, из природоохранного в сельскохозяйственное, а спустя некоторое время из сельскохозяйстевеного ( на сельхоз землях строительство ЗАПРЕЩЕНО) в земли населенного пункта с целью продажи участков земли под строительство жилых домов.Это ведь как и расследование LRT в астане, затронет очевидно многие фамилии.
2) Почему то в последнее время публикации корреспондентов абсалютно "беззубые", без имярек и фото - страна должна знать "героев": ведь когда авторы публикации,( люди в общем то взрослые прошедшие крым-рым и отдающие отчёт в своих словах и действиях) что то говорят на публике, они же "не бояться" НИ ЧЕГО и НИ КОГО, в том числе и публикации в прессе. Не понимаю, почему корреспондент должен "стесняться" публиковать их инициалы.
Профайл

§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вы заявление подайте, о распространении клеветы//


На кого? И за что ?) И почему я ?)

Тут даже фамилий нет про кого речь идет) может это как с моим примером про журналистку и курилку,с потолка взято?)
Профайл

§ ACROS
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.01.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправка: Не авторы публикации, а герои публикации
Профайл

§ Victor Yang
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12333
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В некоторых странах видео и аудио материалы вообще не только не являются как доказательством, но может ещё и штрафом обернутся. За нарушения конфиденциальности личного пространства.

Личное пространство - это дома или в общественном туалете. Суд не является ни первым, ни вторым. Да и как же камеры видеонаблюдения? С таким подходом их вообще запретить надо.
Профайл

§ elektron
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.01.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Личное пространство - это дома или в общественном туалете.

Это любое общественное место-заведение, как улица и транспорт.
По камерам, ставятся для безопасности с согласованием и разрешением.
Запрещается установка на рабочих местах например или если частная на дом, то угол обзора не должен выходить за пределы участка. В общем много нюансов. :lol:
Общественный транспорт например практически весь оснащён камерами видеонаблюдения.

[Исправлено: elektron, 03.01.2020 - 13:06]
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: drakon, Тимур Гафуров, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 3
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх