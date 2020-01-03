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§ NG.kz
Как будем различать два Тобыла?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37680
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь у нас два Тобыла - в районе Беимбета Майлина (в простонародье Тарановский) и - новый город, бывший Затобольск.
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§ abaika95
Re: Как будем различать два Тобыла?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень легко)
Станция ТОБЫЛ в районе Б.Майлина
Город ТОБЫЛ в Костанайском районе

Сложно?)
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§ Victor Yang
Re: Как будем различать два Тобыла?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12333
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Очень легко) Станция ТОБЫЛ в районе Б.Майлина Город ТОБЫЛ в Костанайском районе

Сказать только "Тобол" и только "Затобольск" было значительно проще.
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§ Серый волк
Как будем различать два Тобыла?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11001
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 17:24
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§ Серый волк
Как будем различать два Тобыла?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11001
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 17:30
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Re: Как будем различать два Тобыла?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11001
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз.
Если двигаться в сторону цивлизации
1 Петиция и сбор подписей за объединение.
Что напрямую прямо сразу станет жителям выгоднее.

2. Обращение к руководству страны с обоснованием создать АДЕКВАТНУЮ комиссию (точно не из местных жуликов-чиновников) для изучения как это отразится экономически и даст жителям наконец использовать блага цивилизации которых они лишены сейчас эти делением, хотя большинствоа работает в городе.

Пригород в котором большинство работает в городе, который экономически связан уже безраздельно - должен стать районом - это даст и городу развие и берегам Тобола и набережным всему будет на пользу.
А когда бояре делят коммуникации и земли на городские и районные ничего хорошего не получится. У одного здания должен быть один хозяин, у единого организма - одно управление!

Чиновников затоболовки на свалку истории всех подчистую!
Самые непроходимые бездельники и дармоеды из года в год!
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§ Гога
Re: Как будем различать два Тобыла?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1865
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.01.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Очень легко)

----//Так сколько же городов Москва в США? Как минимум 22 города с названием Москва были обнаружены в Америке.// ---- Вот кому действительно трудно!! :lol: :lol: А Санкт - Петербургов в штатах Огайо, Северная Каролина и Миссури - по четыре таких города, а в Пенсильвании - целых пять!
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§ abaika95
Как будем различать два Тобыла?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Санкт - Петербургов в штатах Огайо, Северная Каролина и Миссури - по четыре таких города, а в Пенсильвании - целых пять!//



Ужас какой)
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