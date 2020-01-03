Серый волк Re: Как будем различать два Тобыла? #5





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 17:37 Ещё раз.

Если двигаться в сторону цивлизации

1 Петиция и сбор подписей за объединение.

Что напрямую прямо сразу станет жителям выгоднее.



2. Обращение к руководству страны с обоснованием создать АДЕКВАТНУЮ комиссию (точно не из местных жуликов-чиновников) для изучения как это отразится экономически и даст жителям наконец использовать блага цивилизации которых они лишены сейчас эти делением, хотя большинствоа работает в городе.



Пригород в котором большинство работает в городе, который экономически связан уже безраздельно - должен стать районом - это даст и городу развие и берегам Тобола и набережным всему будет на пользу.

А когда бояре делят коммуникации и земли на городские и районные ничего хорошего не получится. У одного здания должен быть один хозяин, у единого организма - одно управление!



Чиновников затоболовки на свалку истории всех подчистую!

Самые непроходимые бездельники и дармоеды из года в год!