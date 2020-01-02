Серый волк Re: Новый город появился в Костанайской области #51





(Пользователи) Сообщений: 11001

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 17:08 Нужно грамотно создать петицию и собрать подписи под обращением.



Пока это поспешное дикое решение не вогнало в траты по дорогостоящей замене доков в и так дырявом бюджете этого ушатанного чинушами пригорода без тротуаров, канализации и цивилизации.



Есть лучшее решение, полезнее жителям очень ощутимо и оно много раз проверено.



Европа объединяется стирая как можно больше границ, государственных, земельных и прочих - так удобнее людям!

Города сливаются повсеместно, а не делятся.



Васильевский остров и Петроградская сторона не отдельные города от Невского района!



Замоскворечье и Крылатское не отдельные города от Москвы.

Левобережный район наукограда Дубна не отдельный город, левый берег и заводы там присоединили ещё в шестидесятые, правильно поняв, что городу и левому берегу будет только на пользу это.

Если эти города попробовать поделить на отдельные образования - даже представить себе невозможно. Был бы просто бедлам.

Есть ещё огромная куча примеров городов разделенных рекой, которые развивались до поры отдельно, но объединились и стали единым целым.

И это пошло только на пользу. Особенно живущим в пригородах до того отдельных.



Нужно хорошо взвесить потребности и пользу всех жителей и кучки оголтелых крикунов, которые неадекватны в своих ономастиях и готовы плодить Тобылы, даже уже если есть населенные пункты с такими названиями.