Серый волк Re: Дачный домик сгорел в Костанае #1





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 16:08 Чапаевские дачи в народе это называлось.

"Чапаево" - неместное выражение.

Очень старые дачи. Второй волны.

Самые первые "на Кирпичной" были созданы.

Трудно сказать в какой последовательности в конце 60-х - начале семидесятых, по Рудненской трассе слева за КЖБИ до Мехколонны. их так и прозвали "Кэжэбэинские" и Чапаевские.

Затем весь город был окружен.

Краснопартизанские,

За теплицами по Введенской,

за гагаринскими мостами,

затобольские,

мелиоратор, железобетонщик.

За Кунаем по Рудненской куча, разрослись и слились затобольские.



Все они не только давали возможность выращивать, но и способствовали созданию зелёного кольца вокруг города, которое ослабляло ветра и нагон пыли, и ещё ощутимо увлажняли воздух вокруг города.

Делая его комфортным, а не пустынным.

Зимой эти же дачи работали снегозадержанием. и метели не заносили промышленные предприятия окраин и улицы сугробами в три метра.

До этого в довоенное время по воспоминаниям жителей занесенный частный сектор по самые трубы был не редкостью.

А уже в восьмидесятых годах путешествуя на лыжах сугробы размером с дачный домик можно было увидеть как раз на дачах.

Ещё интересно отличать резкие изменения в строительстве.

Если в 60-х дачи - сплошные деревянные домики или крохотные кирпичные. То к концу 70-х отлично видно выросший индустриальный потенциал и города и жителей. Сплошные из силикатного кирпича среднего размера. Силикатный кирпич стал основным материалом.

Затем все знают что призошло. и наступила эпоха БУ кирпича с развалин.