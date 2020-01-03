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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции.
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но делать вам "проще" - не наша задача.//



Зачем мне?) Всем,чтоб знали в лицо этого адвоката)


Цитата-//Повторюсь, наращивайте профессионализм. И вы лично, и ваши коллеги. Тогда и таких публикаций будет меньше, и не умных реакций на них - тоже//


Какие коллеги, какие публикации) Просто как рядовой читатель поинтересовался есть ли видео этого "злодияния"?) Видать нету раз столько слов лишних) ну нет так нет)
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§ Victor Yang
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Цитата: а с приложенными видео и аудио к статье было бы проще) Кому? Вам? Но делать вам "проще" - не наша задача.

Не соглашусь тут. Абайка предлагает конструктивно подойти к содержанию статьи - в ней автор возмущён поведением адвоката, который нарушает нормы поведения в обществе и может быть привлечён к административной ответственности, а не просто фигурировать в статье-порицании в газете.
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§ Серый волк
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10992
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Абайка предлагает конструктивно подойти

Ваша "Премудрость пескаря" не знает границ! :lol:
Жаль Салтыков-Щедрин не может с вами познакомиться! :lol:

Интересно, а газета-подстилка, подрабатывающая у жуликов и насильно выписываемаая, не интересуется этим делом? ;-)
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//привлечён к административной ответственности, а не просто фигурировать в статье-порицании в газете.//



Действительно) для чего и работают у нас агенства по делам госслужбы,советы по этике и коллегия адвокатов) так даже фамилий нет,что за адвокат? Какие чиновники из Руднинского акимата?на каком по счету заседании это было?) Пока все как с моим примером с журналисткой и курилкой)


А на мой простой вопрос как читателя про видео-аудио доказательства "грубости" со стороны адвоката,мне начали указывать на мой непрофессионализм) к чему спрашивается?) Как одно с другим связано?) И этично ли это?)
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