/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему регистрация телефонов не сократила их кражи? Мнение экспертов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Почему регистрация телефонов не сократила их кражи? Мнение экспертов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запуск системы должен был серьёзно сократить число телефонных краж – после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Однако государство не справилось с основной задачей, считают эксперты.
Читать новость

§ ACROS
Re: Почему регистрация телефонов не сократила их кражи? Мнение...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.01.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот министр Абаев - не очень хороший политик, и министр так себе. Сказал "А" говори и "Б". 60 000 телефонов воровали до регистрации, а сколько воруют после регистрации? Хороший политик должен сказать для чего ЭТО ВСЁ делается, а после неудачи обьяснить ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Зная чуть-чуть казахские бизнес-нравы, я думаю ВСЁ ЭТО сделано в интересах определённого БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА, о чём мы и не подозреваем, тот же и Абаев не знает, для этого ОН слишком мелкая сошка.
Профайл

§ Серый волк
Re: Почему регистрация телефонов не сократила их кражи? Мнение...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10992
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любой цивилизованный школьник знает, что IMEI в подавляющем большинстве современных смартфонов не вшит физически.
Для этого нужно иметь отдельное ППЗУ однократно программируемое и которое не может быть перешито.
Даже привязванные физически к оператору контрактные трубки отвязываются без проблем.
Или в случае заморочек оператора в виде впаянного чипа привязки - его просто выпаивают.
Всё остальное, что залито, прошивка, итд. перешивается при наличии компа, шнурка ПО для прошивки, и в меру кривых рук.
Некоторое ПО для прошивки любезно само спрашивет оставлять ли IMEI или ввести другой.
Поймать таким образом нельзя даже самых дремучих дураков, ибо они сразу несут в скупку, где телефону прямо под прилавком барыги перешьют всё что нужно.
То есть поймать идиота можно, только если он будет пользовать трубу постоянно, и если дремучая полиция будет за ним бегать толпой.

Единственной целью было следить кто что пишет.
Вот как раз для этого идеальна регистрация. Не будет же обычный человек перешивать постоянно отправив сообщение.
На уменьшение воровства влияют совсем другие причины.

Ну не хочется почему-то жителю Лондона шариться по карманам.
У него несколько другое воспитание, чем у гражданина Абаева и уровень устремлений и мировозрение совсем иное. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: abaika95, kazautozhol

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 3
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх