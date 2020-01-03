Серый волк Re: Почему регистрация телефонов не сократила их кражи? Мнение... #2





(Пользователи) Сообщений: 10992

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 15:38 Любой цивилизованный школьник знает, что IMEI в подавляющем большинстве современных смартфонов не вшит физически.

Для этого нужно иметь отдельное ППЗУ однократно программируемое и которое не может быть перешито.

Даже привязванные физически к оператору контрактные трубки отвязываются без проблем.

Или в случае заморочек оператора в виде впаянного чипа привязки - его просто выпаивают.

Всё остальное, что залито, прошивка, итд. перешивается при наличии компа, шнурка ПО для прошивки, и в меру кривых рук.

Некоторое ПО для прошивки любезно само спрашивет оставлять ли IMEI или ввести другой.

Поймать таким образом нельзя даже самых дремучих дураков, ибо они сразу несут в скупку, где телефону прямо под прилавком барыги перешьют всё что нужно.

То есть поймать идиота можно, только если он будет пользовать трубу постоянно, и если дремучая полиция будет за ним бегать толпой.



Единственной целью было следить кто что пишет.

Вот как раз для этого идеальна регистрация. Не будет же обычный человек перешивать постоянно отправив сообщение.

На уменьшение воровства влияют совсем другие причины.



Ну не хочется почему-то жителю Лондона шариться по карманам.

У него несколько другое воспитание, чем у гражданина Абаева и уровень устремлений и мировозрение совсем иное.