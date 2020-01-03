abaika95 Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2404

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:58 Цитата-//привлечён к административной ответственности, а не просто фигурировать в статье-порицании в газете.//







Действительно) для чего и работают у нас агенства по делам госслужбы,советы по этике и коллегия адвокатов) так даже фамилий нет,что за адвокат? Какие чиновники из Руднинского акимата?на каком по счету заседании это было?) Пока все как с моим примером с журналисткой и курилкой)





А на мой простой вопрос как читателя про видео-аудио доказательства "грубости" со стороны адвоката,мне начали указывать на мой непрофессионализм) к чему спрашивается?) Как одно с другим связано?) И этично ли это?)