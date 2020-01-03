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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.01.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

То есть если, допустим, это будет не китайский а, скажем хинди, суахили да на худой конец испанский, то Вы будете чувствовать себя легко и расслаблено?
Впрочем как бы то ни было, уж лучше чувствовать страх чем отвращение. Первое, хотя бы благородное чувство. ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Если скрипучие переливы не смазанных колёс старенькой телеги


Не скромничайте, Вы интересный собеседник. И чувством юмора не обделены, хоть и тяжеловатым :-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Коль скоро у нас ведётся не обязывающий разговор и Вы затронули тему "интересности", люди прямо зевать начинают когда я просто отвечаю на вопрос заданный не в духе "да" или "нет". Поэтому я в принципе стараюсь не разговаривать или хотя бы сводить этот процесс к возможному минимуму.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто этот Бутч?) И как он так грамотно излагает то что можно написать двумя простыми словами?) Небось филолог)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8768
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Мда. То друзья, то не друзья. Какая то опасная не стабильность. По поводу компа и ошибок. Да не пишу я на компе сидя и придумывая тексты. Иду по улице и пишу с телефона. Причём 90 % коментов сделаны реально на ходу. Хватит уже меня тыкать в ошибки. Принимайте как есть. Не было у меня возможностей, вернее у моих родителей что б я учился в институтах. Родителей не выбирают. Я их люблю таких какие есть. Кстати в институт я поступил после технаря. Но пришлось сделать выбор, учится не было денег, пошёл работать. Да Ради бога, общайтесь и дальше на китайском, буду читать и совершенствоваться. Ненапригает меня.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да Ради бога

Что-то новенькое ))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не было у меня возможностей что б я учился в институтах

Взаимосвязь между институтом и отсутствием ошибок в речи весьма незначительна.
Смысл в том что человек вообще думает не разностью электрических потенциалов снаружи и внутри нервной клетки, он думает словами, соответственно речь косвенно отражает способность к мышлению, и ошибки в первой могут означать наличие их и во второй.
И во-вторых, но это только моё личное мнение, это проявление нарочитого неуважения к собеседнику - "абы-как-лишь-бы-что-то-ляпнуть"
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8768
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Че ты несёшь? Непойму.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.01.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И во-вторых, но это только моё личное мнение, это проявление нарочитого неуважения к собеседнику - "абы-как-лишь-бы-что-то-ляпнуть"

Вит вроде достаточно доступно и ясно излагает свои мысли, пусть и с ошибками.
:-P
Есть люди вообще легастеники, но это никак не ограничивает их умственные способности...
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4577
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя,есть люди умеющие только писать без ошибок и языком плести,вот и все умения.
:lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.01.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
буду читать и совершенствоваться. Ненапригает меня.


Спасибо, Вит,что понял! В подарок тебе
https://www.youtube.com/watch?v=PB2pX5pctBk
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8768
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Спасибо. Только мне не нравится Татьяна Овсиенка. Люблю. Слушать. Из шансона гр весна. Из тяжёлого вайт зомби, монспел. Тиамат. Да старенькие конечно, но нравится. Из молодёжного рэп. Васю Обломового. А... Мафик прикалывает. Поэтому ты меня удалила из друзей?) да же Лиля такое не сделала. Хотя меня изучила полностью.

[Исправлено: Vit, 03.01.2020 - 14:37]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8768
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я не в курсе кто вы. И кем работаите. Я был замечен в каких то сплетнях в личке или ещё где либо? Уколоть хотите? Так мне пофиг. Я не когда не скрывал кто я и где работаю в отличии от вас. Всегда открыто давал номер и кому интересно общался, кому не интереснно игнорировали. Не интересно общатся с электриками, сварщиками, водителями,. Печально и не удивительно.. Менталитет такой у наших людей.
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