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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции.
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§ таноми52
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красочная зарисовка!И о многом говорящая
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* abaika95
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая интересная история) а видео или аудио этого момента с адвокатом есть?) Или все только со слов журналиста?)
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§ yudjin
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6315
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё верно... как только из грязи в баи залезут, так сразу и гонор и пренебрежение появляются и надменность... а внутренняя цензура, мораль и этика уже забытые понятия.
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§ maxsaf
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или все только со слов журналиста?)

Только со слов. Это что-то меняет? )
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§ maxsaf
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер на форуме больше не появляется. Странно.
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§ Vit
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8768
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Хоть бы жив был и то норм. Бадатся с государством, дорого может выйти. Молодой, большие амбиции. Даже нг умудрились прикрыть в инете, газету которую знает вся страна.

[Исправлено: Vit, 03.01.2020 - 12:46]

[Исправлено: Vit, 03.01.2020 - 12:47]
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§ Victor Yang
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чиновники внимали, кивали в ответ на воспитательные тирады, поддакивали, улыбались. Дама, которая была в их числе, с сожалением заметила, что у них-то, госслужащих, методы другие, не позволяют...

Нормальная реакция на неадекватов, когда нужно сохранить моральные силы.
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Только со слов. Это что-то меняет//


Да нет конечно же)) абсолютно)


Был я тут недавно в школе на круглом столе,и были приглашенные журналисты,так одна журналистка в перерыве побежала курить и на курилке ругалась страшным матом что в **** она видела эти школьные одинаковые мероприятия,одно и тоже,вообще всех х** обкладывала от директора школы,учетилей до приглашенных гостей,при чем рядом стояли журналисты и молча улыбались) где этика?)

Видео и аудио этого момента у меня конечно нет) но это же ничего не меняет правда?)

Тенденция какая-то)
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§ Хозяин
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 03.01.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Видео и аудио этого момента у меня конечно нет) но это же ничего не меняет правда?)

Что ты этим хотел сказать, прихвостень акиматовский?
Где ты и где Галина Каткова, троль анонимный?
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что ты этим хотел сказать, прихвостень акиматовский?Где ты и где Галина Каткова, троль анонимный?//



О видать та журналистка себя узнала) или один из улыбающихся не этичных на курилке)
А этики как не было....)
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§ Ольга Колоколова
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2383
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 03.01.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Какая интересная история) а видео или аудио этого момента с адвокатом есть?) Или все только со слов журналиста?
С какой целью интересуетесь? 8-) С удостоверением в редакцию 5 января - если есть желание. Продемонстрируете удостоверение соответствующее - обсудим тему. а так - извините. Профессиональнее, молодой человек, профессиональнее надо работать.
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//какой целью интересуетесь?//


Да просто) знаете ли критическое мировосприятие сильно развито) мало ли может ув.Галина Каткова немного не правильно интерпретирует события) а с приложенными видео и аудио к статье было бы проще) и все бы видели этого "грубияна" адвоката) разве плохо?)


Цитата-//- если есть желание. Продемонстрируете удостоверение соответствующее - обсудим тему//


Санкций нет к вам в гости заходить с соответствующими удостоверениями) а так обсудить тему можно и на форуме ведь правда?) Для его он тогда нужен,обмен разными мнениям,я свое высказал,вы свое) красота)
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§ Серый волк
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10992
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое замечательное явление "адвоката" с номерочком в форуме!
Так и сыпет!
:lol:
Иха служба и опасна и трудна!
И если даже вора схватят за руку с поличным украденным в руках, (что фактически и случилось) то именно такие будут орать громче всех что у вас нет видео грабежа, что чёрное - это белое, и что "сами вы такие я видел" :lol: :lol: :lol:
Работа у них такая.
:lol:

Ну а любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что попавшаяся банда расчехлителей бюджета должна сидеть тише новогодней мыши в судебной клетке.
И если эта банда грабителей там не сидит - то это прямое доказательство насквозь коррумпированной вертикали.

Сажать их нужно.
Сажать всех полностью на максимальные сроки и конфисковывать имущество под прямой трансляцией.
А то как показывает опыт (в том числе этим отважным жуликам), что посаженный на 13 лет строгача осужденный жулик-аким выходит сухим и довольным из воды через год.
Кстати нужно подавать главе государства на этих жуликов, посмотреть на его работу. Может ли он работать. И на рассмотрение оснований освобождений того жулика, который им пример подал.
В местном коррумпированном болоте этот вопрос решения не имеет, пока как видно только цирк получается.
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§ Ольга Колоколова
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2383
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 03.01.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а с приложенными видео и аудио к статье было бы проще)
Кому? Вам? Но делать вам "проще" - не наша задача. Повторюсь, наращивайте профессионализм. И вы лично, и ваши коллеги. Тогда и таких публикаций будет меньше, и не умных реакций на них - тоже
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