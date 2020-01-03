Серый волк Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил #13





(Пользователи) Сообщений: 10992

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 15:07 Какое замечательное явление "адвоката" с номерочком в форуме!

Так и сыпет!



Иха служба и опасна и трудна!

И если даже вора схватят за руку с поличным украденным в руках, (что фактически и случилось) то именно такие будут орать громче всех что у вас нет видео грабежа, что чёрное - это белое, и что "сами вы такие я видел"

Работа у них такая.





Ну а любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что попавшаяся банда расчехлителей бюджета должна сидеть тише новогодней мыши в судебной клетке.

И если эта банда грабителей там не сидит - то это прямое доказательство насквозь коррумпированной вертикали.



Сажать их нужно.

Сажать всех полностью на максимальные сроки и конфисковывать имущество под прямой трансляцией.

А то как показывает опыт (в том числе этим отважным жуликам), что посаженный на 13 лет строгача осужденный жулик-аким выходит сухим и довольным из воды через год.

Кстати нужно подавать главе государства на этих жуликов, посмотреть на его работу. Может ли он работать. И на рассмотрение оснований освобождений того жулика, который им пример подал.

В местном коррумпированном болоте этот вопрос решения не имеет, пока как видно только цирк получается.