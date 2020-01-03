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§ NG.kz
Как будем различать два Тобыла?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь у нас два Тобыла - в районе Беимбета Майлина (в простонародье Тарановский) и - новый город, бывший Затобольск.
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§ abaika95
Re: Как будем различать два Тобыла?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2399
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень легко)
Станция ТОБЫЛ в районе Б.Майлина
Город ТОБЫЛ в Костанайском районе

Сложно?)
Профайл
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