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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции.
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§ таноми52
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1458
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красочная зарисовка!И о многом говорящая
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§ abaika95
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2399
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая интересная история) а видео или аудио этого момента с адвокатом есть?) Или все только со слов журналиста?)
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* yudjin
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6315
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё верно... как только из грязи в баи залезут, так сразу и гонор и пренебрежение появляются и надменность... а внутренняя цензура, мораль и этика уже забытые понятия.
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* maxsaf
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или все только со слов журналиста?)

Только со слов. Это что-то меняет? )
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