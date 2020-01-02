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§ NG.kz
Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при котором погибло 39 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошел ровно год с момента взрыва жилой многоэтажки в Магнитогорске, унесшего жизни 39 человек. За весь прошедший 2019 случилось многое. Не было за год только одного — четких слов о причинах происшествия.
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§ Сабыр
Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,сразу было понятно что это теракт. Вот только кто это сделал, будем надеятся что не сама власть.. В путинской России всё делается против своего народа.
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* drakon
Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18209
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
будем надеятся что не сама власть..

Как такое то, людям в голову - приходит?... 8-) :-o
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§ Vit
Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8764
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот. Юджин подумай хорошо. Ради детей своих. В рф не все так однозначно. Газ, теракт, маршрутки, непонятно. Возможна скоро война с Америкой.
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§ Сабыр
Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша, а приходит такое в голову потому-что уже так было. Посмотри в ютубе на эту тему. Володя даже в Лондоне достал Литвиненко и отравил, чтобы много не рассказывал про свою службу в ФСБ.
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* КГСПС
Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при...
КГСПС


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Сообщений: 970
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.01.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Вот и молодец, что достал. А наши только языком.
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§ ACROS
Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при...
ACROS


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Сообщений: 78
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.01.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажеться, наши не только языком, тоже достают когда надо: произвести три выстрела- два в грудь, третий самому себе контрольный в голову - это уметь надо.
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* КГСПС
Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при котором погибло 39 человек
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 970
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.01.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Как то упустил. Точно, Голливуд отдыхает.
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§ Kairat stayer
Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при котором погибло 39 человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1612
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Возможна скоро война с Америкой.


Думаю войны не будет, обстановка в настоящее время накаляется в Ливии, турецкий парламент вчера одобрил меморандум о размещении войск в Ливии в поддержку признанного ООН национального правительства страны, по их обращению. Как было ранее когда Б.Асад обратился к РФ и там разместили войска. В конечном результате США взяли под контроль практически все нефтяные месторождения. В Ливии генерала Хафтара который ведёт войну против правительственных войск поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.

При этом на мой взгляд в перспективе мирную экспансию Китая не следует со счетов сбрасывать, с ними провели в 2008 году демаркацию границ, официально территориальных споров нет. Между Китаем и СССР в 1960 годы разразился территориальный конфликт с вооружённым столкновением. Необходимо учесть, что в 1858 и 1860 году Российская империя подписала с ослабевшим Китаем Айгунский и Пекинский договоры, по которым она получала Дальневосточный регион, в том числе и Приморский край. Общая площадь которых два раза больше Индии, но коренного населения мало проживает, если не ошибаюсь чуть более 6 миллионов человек. Неоднозначные события произошли чуть позже, когда Альянс восьми держав, в 1900 году в который вошли Российская империя, США, Германская империя, Великобритания, Франция, Японская империя, Австро-Венгрия и Италия, чьи войска вторглись в Цинский Китай в ответ на массовые убийства христиан и разгромили императорскую армию Китая.
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§ Kairat stayer
Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при котором погибло 39 человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1612
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Айгунский и Пекинский договоры


Ниже в ссылке на карте указаны территории, отошедшие к России по: Айгунскому и Пекинскому договорам 1860 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_(1860)
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§ Vit
Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при котором погибло 39 человек
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8764
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Будет война. Уже военные эксперты открыто об этом говорят и готовятся.
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§ Vit
Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при котором погибло 39 человек
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8764
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Путин хитрый тип. Он не просто так открыл миру военные тайны про гипер оружие. Старается оттянуть день х.
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§ Kairat stayer
Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при котором погибло 39 человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1612
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Будет война. Уже военные эксперты открыто об этом говорят и готовятся.


Не думаю, отдельные независимые военные эксперты в 2018 году высказывали свои мнение, думаю, что обстановка не особо изменилась:

Подробнее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=aT4B1zNNreU
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