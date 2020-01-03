Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #7400





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8764

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:19 Цитата: таноми52: Мда. То друзья, то не друзья. Какая то опасная не стабильность. По поводу компа и ошибок. Да не пишу я на компе сидя и придумывая тексты. Иду по улице и пишу с телефона. Причём 90 % коментов сделаны реально на ходу. Хватит уже меня тыкать в ошибки. Принимайте как есть. Не было у меня возможностей, вернее у моих родителей что б я учился в институтах. Родителей не выбирают. Я их люблю таких какие есть. Кстати в институт я поступил после технаря. Но пришлось сделать выбор, учится не было денег, пошёл работать. Да Ради бога, общайтесь и дальше на китайском, буду читать и совершенствоваться. Ненапригает меня.