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§ NG.kz
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из полугода в США последний месяц оказался самым насыщенным: смена работы, жилья, круга общения и образа жизни. Еще до отъезда мне было известно, что в этой стране профессия водителя очень востребована и разнообразна. Одна из работ - доставка грузов на фургонах типа «ГАЗель» по всем штатам, для нее достаточно обычных водительских прав с категорией для легкового автомобиля, этим я и воспользовался.
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§ Vit
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8757
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тож об этом думал. В инете смотрел. Зп порядка от 3 до 5 000. Экзамен любой сдам. Надо только язык немного изучить. Юджин вот куда надо. В рф отстой, не лучше чем в казахстане.
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§ Vit
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8757
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если че вон макс первое время поможет быть переводчиком. Да?)
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§ Vit
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8757
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артём а работодатель русскоязычный? Или америкос? Я слышал что много русских фирм там.
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§ maxsaf
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Бро, тут дальнобойщики берут сотки с безлимитному по всей северной Америке, сначала советами друг другу помогают, а потом вообще забывают, что аглицкий учить надо. Чирикают от безделья сутки напролет. )))
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§ maxsaf
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Зп порядка от 3 до 5 000. Экзамен любой сдам. Надо только язык немного изучить.

Если на чьей-то фуре гонять - то трешка. А кто свой трак покупает - они по десятке зарабатывают. Но там и расходы поболее потом. Мож по итогу то на то и выходит.
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