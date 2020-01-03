NG.kz Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37674

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:18 Из полугода в США последний месяц оказался самым насыщенным: смена работы, жилья, круга общения и образа жизни. Еще до отъезда мне было известно, что в этой стране профессия водителя очень востребована и разнообразна. Одна из работ - доставка грузов на фургонах типа «ГАЗель» по всем штатам, для нее достаточно обычных водительских прав с категорией для легкового автомобиля, этим я и воспользовался.

Читать статью



