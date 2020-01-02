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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ Николаич I
Re: Новый город появился в Костанайской области
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 03.01.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Плохо, очень плохо. И переименование плохо, и статус города нам не нужен, ведь у людей теперь заберут 25% сельских. От того что сделали городом, мы лучше жить не станем, а от того что отобрали кусок зарплаты, станет только хуже
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8757
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
А это очень интереснно. У учителей заберут 25% при этом они тоже были за изменения и переименование. Этот тот случай когда плюют в колодец из которого пьют. Удивительные у нас люди.
Профайл
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