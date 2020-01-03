Цитата: Victor Yang:

Считаю, что очень нужно! По мне - так 2 января не настолько нужно, как 31 декабря.

Я так и так 31-го беру отгул, чтобы хорошенько приготовиться к встрече НГ. ))) Было бы неплохо 31го иметь выходной тоже ))