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§ NG.kz
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Результаты опроса

§ Victor Yang
Re: В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12327
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю, что очень нужно! По мне - так 2 января не настолько нужно, как 31 декабря.
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§ maxsaf
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Считаю, что очень нужно! По мне - так 2 января не настолько нужно, как 31 декабря.

Я так и так 31-го беру отгул, чтобы хорошенько приготовиться к встрече НГ. ))) Было бы неплохо 31го иметь выходной тоже ))
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