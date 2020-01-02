Цитата: Butch: pro100tak: Есть ли душа у человека, или у него есть только нутро? Разница веса человека в момент смерти на 21 грамм показывает, что в его теле живет некая субстанция, какой-то энергетический сгусток Мракобесие посредством продуктов научной мысли это прямо апофеоз нахальства и наглости.

Завещаю взвесить меня до и после, и официально задокументировать в википедии, чтобы прекратить распространение этого бреда. Присоединяйтесь