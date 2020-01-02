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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Досвидос :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch: pro100tak: Есть ли душа у человека, или у него есть только нутро? Разница веса человека в момент смерти на 21 грамм показывает, что в его теле живет некая субстанция, какой-то энергетический сгусток Мракобесие посредством продуктов научной мысли это прямо апофеоз нахальства и наглости.

Завещаю взвесить меня до и после, и официально задокументировать в википедии, чтобы прекратить распространение этого бреда. Присоединяйтесь :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда все подевались? Уехали помогать таблички менять в Затоболовку? :lol:
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