pro100tak Зачем високосному году еще один день? #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 422

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:42 "Мне кажутся дикими все попытки монетизировать благотворительность."



Вот здесь я задаюсь одним вопросом. Что такое мера, и есть ли разница с мерилом? Понятие вроде одно и то же. Однако, разобраться если в сути - получаются же, по-моему, разные вещи: мера применима к точным наукам (в отношении человека - к соматике), мерило же относится уже к психо-логии,-физике. Есть ли душа у человека, или у него есть только нутро? Разница веса человека в момент смерти на 21 грамм показывает, что в его теле живет некая субстанция, какой-то энергетический сгусток, (в понимании почти всех верующих на Земле вне зависимости от религий - душа). Здесь присутствует как бы мера - весит же 21 грамм, а вот нутро это или душа? Как может стать эта субстанция душой? Сдается мне - душа приобретается, становится такой (по восприятию Всевышнего, Всемирного разума), по деяниям человека (любого, каждого, индивида, в общем) на Земле, насколько справедлива и честна была его жизнь. А без этого эта субстанция останется просто нутром и после физической смерти будет в каком-то шакале, росянке, анаконде или же будет использоваться в качестве дров или... много еще вариантов. В любом случае, основополагающее - справедливость, честность, добропорядочность. Вот некоторые не высказали соболезнования семье и близким С. Абдильдина, а ведь он достоин упокоения в пантеоне (родственники скорее всего сами не захотят). Может, лишний день уже идет-прошел... и кое-кто просто не в курсе оказался...



[Исправлено: pro100tak, 03.01.2020 - 04:52]