|Цитата:
Victor Yang:
Вести с полей. Чиновница пояснила, что переименование было из-за того что планируется расширение Затобольска. Куда расширяться он будет пока не известно.
Расширяться будет в сторону дач Автомобилист,там планируют построить 20-девятиэтажных домов,в этом году должна начаться стройка века.Кстати нигде не могу скачать новый генплан Затобольска,есть только на яндекс фотках репортаж от нашей газеты,но там просто фотки.
Цитата:
Victor Yang:
и чем мешает расширению название Затобольск - пока неизвестно.
Мешает приставка "ЗА" на русском,в казахском языке нет такой приставки,об этом говорилось на собрании.