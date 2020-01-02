maxsaf Re: Зачем високосному году еще один день? #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4684

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:49 Цитата: Ольга КолоколоваА как вам нравится благотворительный магазин, вся благотворительность которого в том, что собранные бесплатно вещи... продаются?

Отлично. Если этим занимаются хорошие добрые люди по призванию, а не жулье. Не знаю, как у вас, но в Канаде это достаточно распространенное явление. Во-первых эти магазины реально занимаются благотворительностью, сотни тысяч долларов отдают в медицинские учреждения, детские организации и студентам, особенно тем, которые идут в медицину. Во-вторых там работают бесплатно в основном пенсионеры. Есть и волонтеры, которые например в поиске работы, пока есть свободное время - тоже помогают. Их административные расходы по сравнению с помощью, которую они оказывают - минимальны. Ну и в-третьих: то что они продают - очень помогает людям с небольшим достатком. Таких в Канаде не много - но есть. Хотя есть и прям отличные брендовые вещи с этикетками, часто бывает когда компания типа газпрома закажет гору теплых вещей, пришьет свое название, а через какое-то время - реорганизация, или новый логотип. И они эти теплые совершенно новые вещи сдают бесплатно, а фермерам да трактористам - самое то. Почему бы не купить зимнюю куртку за 5-10$ новую, по ферме ходить? Есть уникальные вещи для коллекционеров, есть просто полезная в хозяйстве утварь.