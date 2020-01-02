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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ yudjin
Re: Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Весёлый картинки" по теме:
для настроения Vit-а:


Тобылянские зарисовки:






На смену Тагиииил, приходит Тобыыыл:
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Для чего?

Однородная масса - меньше разногласий, проще управлять. Кстати, вот можно почитать тех кто доволен переименованием: https://www.instagram.com/p/B60FNe9AEiV/comments/
Там ещё в комментариях пара чиновников "несут в массы" что это было не переименование, а изменение статуса. Для него нужно чтобы 80% дорог было заасфальтировано - и всё это время их асфальтировали. Ну и якобы финансирование из бюджета увеличится для города.
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§ yudjin
Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздничная новогодняя открытка для всех тобылов и тобылок:
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вести с полей. Чиновница пояснила, что переименование было из-за того что планируется расширение Затобольска. Куда расширяться он будет и чем мешает расширению название Затобольск - пока неизвестно. Но могу предположить, что Мичурино и Заречный станут районами города.

[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 22:52]
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§ yudjin
Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
что Мичурино и Заречный станут районами города.

и 100% поменяют свои неруханические названия... на Болашак, Достык или Байтерек.
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Однородная масса - меньше разногласий

А как же жузы? Старые, новые, оралманы, или эта иерархия уже не актуальна?
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§ Николаич I
Новый город появился в Костанайской области
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 02.01.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затобольску присвоить статус города??? Токаев с ума сошёл? Он наш посёлок вобще видел? Хотя бы в гугл-картах. Сплошной частный сектор, люди разводят кур, коров и поросят, копаются в огородах, какой же это город. Хоть бы приехал посмотрел что из себя представляет наш родной посёлок Затобольск(!), а уж потом подписывал бы сомнительные указы.
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§ Добринцофф
Новый город появился в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6896
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.01.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вести с полей. Чиновница пояснила, что переименование было из-за того что планируется расширение Затобольска. Куда расширяться он будет пока не известно.

Расширяться будет в сторону дач Автомобилист,там планируют построить 20-девятиэтажных домов,в этом году должна начаться стройка века.Кстати нигде не могу скачать новый генплан Затобольска,есть только на яндекс фотках репортаж от нашей газеты,но там просто фотки.
Цитата:
Victor Yang:
и чем мешает расширению название Затобольск - пока неизвестно.

Мешает приставка "ЗА" на русском,в казахском языке нет такой приставки,об этом говорилось на собрании.
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§ Добринцофф
Новый город появился в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6896
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.01.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Затобольску присвоить статус города??? Токаев с ума сошёл?

В принципе нет ничего плохого в том присвоят статус города,может наконец-то дороги заасфальтируют.
Плохо что переименовывают.
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§ drakon
Новый город появился в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18208
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
может наконец-то дороги заасфальтируют.

А что, КОстанай уже весь - заасфальтироваои?
Тогда конечно, правильно... :lol: :oops: ;-)
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* abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что все не местные высказались?)

А местные?) Больше всего возмущается "лицемерный" Юджин который переезжает на ПМЖ в цивилизационную страну где "ничего" не переименовывают)

логично!)
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* abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно и главное ни кто не берет в расчет,бюджет будет теперь городской)
Зачем?)
Если можно рефлексировать,ах какое название затобольск эстетичное и поселковое) а ТОБЫЛ совсем некрасиво и не по русски)
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* abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А самое мне нравится Серуня ещё ничего не сказал) мол наши ономасты такие сякие а "их" ономасты это другое дело)



Вот скажите честно)

Даже не мне а себе)

Что вас так возмущает?)

Что "самодуровку" городом сделали ?

Или точто переименовали ?)


Всё идёт своим чередом) и Федоровка лет через 30-50 станет городом) может быть

И будет называться Федор каласы)

Что плохого?)
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