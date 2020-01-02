Victor Yang Новый город появился в Костанайской области #31





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12326

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:37 Цитата: maxsaf:

Для чего?

Однородная масса - меньше разногласий, проще управлять. Кстати, вот можно почитать тех кто доволен переименованием: https://www.instagram.com/p/B60FNe9AEiV/comments/

Там ещё в комментариях пара чиновников "несут в массы" что это было не переименование, а изменение статуса. Для него нужно чтобы 80% дорог было заасфальтировано - и всё это время их асфальтировали. Ну и якобы финансирование из бюджета увеличится для города.