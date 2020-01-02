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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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* yudjin
Re: Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Весёлый картинки" по теме:
для настроения Vit-а:


Тобылянские зарисовки:






На смену Тагиииил, приходит Тобыыыл:
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Для чего?

Однородная масса - меньше разногласий, проще управлять. Кстати, вот можно почитать тех кто доволен переименованием: https://www.instagram.com/p/B60FNe9AEiV/comments/
Там ещё в комментариях пара чиновников "несут в массы" что это было не переименование, а изменение статуса. Для него нужно чтобы 80% дорог было заасфальтировано - и всё это время их асфальтировали. Ну и якобы финансирование из бюджета увеличится для города.
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* yudjin
Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздничная новогодняя открытка для всех тобылов и тобылок:
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вести с полей. Чиновница пояснила, что переименование было из-за того что планируется расширение Затобольска. Куда расширяться он будет и чем мешает расширению название Затобольск - пока неизвестно. Но могу предположить, что Мичурино и Заречный станут районами города.

[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 22:52]
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* yudjin
Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
что Мичурино и Заречный станут районами города.

и 100% поменяют свои неруханические названия... на Болашак, Достык или Байтерек.
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Однородная масса - меньше разногласий

А как же жузы? Старые, новые, оралманы, или эта иерархия уже не актуальна?
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