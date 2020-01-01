Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 4) #7374





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:14 Вот тебе, бабушка, и Новый год:



Поселок Затобольск Костанайской области переименовали в Тобыл и сделали городом районного значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ак Орду. Такой Указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. "В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постанавляю: Отнести поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области к категории городов районного значения. Переименовать поселок Затобольск в город Тобыл. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - сказано на сайте.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-pereimenoval-zatobolsk-387905/Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz



Поздравляю, Добринцофф - теперь ты горожанин. И документы с реквизитами нужно переделать!



[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 16:20]